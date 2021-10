Elezioni Roma 2021, risultati sindaco e comune: notizie e aggiornamenti in diretta

Ci siamo. A partire dalle 15 è tempo di risultati per le elezioni amministrative di Roma, di quelli senza appello. Dopo mesi di campagna elettorale e una due giorni di voto (qui tutta la diretta), urne chiuse e via ai primi exit poll (o instant poll). Primo dato ufficiale sarà quello dell'affluenza che arriverà poco prima delle 16.00. Dalle 16.30 16.40 le prime proiezioni. Per i primi dati reali bisognerà verosimilmente attendere le 17.30, ma già le proiezioni daranno un quadro piuttosto definito. Come era andata nel 2016? Qui trovate tutti i risultati.

A partire dalle 15 seguiremo in diretta i risultati. Lo spoglio interesserà prima le schede azzurre per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Quindi toccherà ai municipi. Nei territori di Roma ovest, quelli in cui si è votato per le suppletive della Camera, lo spoglio interesserà prima questa consultazione. A seguire le comunali e municipali. Ai seguenti link risultati in tempo reale per le elezioni di Milano, Napoli, Bologna e Torino.

Tutti gli aggiornamenti in diretta

17.14 - : Michetti al 30.3%, Gualtieri al 27,4%, Raggi al 18.9% e calenda al 18.6%. Campione al 12%.

17.11 - Affluenza al 48,83. Più di un romano su 2 non ha votato.

16.57 - Fratelli d'Italia nel frattempo ha rimosso il tweet "Ciao Virgì".

16.49 - Seconda proiezione Swg/La7, Enrico Michetti è in vantaggio al 31.80; Roberto Gualtieri è al 24.10; terza Virginia Raggi a 21.10; quarto Carlo Calenda al 18.00. Gli altri candidati complessivamente al 5.00.

16.40 - Dopo la prima proiezione Swg/la7 nessuna reazione nel comitato Raggi. Non risultano sostenitori o membri dello staff della sindaca. Si è affacciato per qualche minuto solo Marco Doria, delegato del Comune di Roma in corsa anche lui per le amministrative.

16..20 - Prima proiezione Opinio/rai: Michetti e Gualtieri in una forchetta tra il 27 e il 31%. RAggi tra il 17 e il 21. Calenda tra il 16 e il 20.

16.16 - Prima proiezione Swg per La7, con copertura del campione del 4%. Enrico Michetti tra il 29.9 e il 33.9. Virginia Raggi 21.1 e 25.1%. Roberto Gualtieri 21.1 e 25.1. Carlo Calenda 15.1 19.1. Al momento del flash nessuno del comitato del candidato di Centrosinistra a via Portnaccio era presente. Bocce cucite, per il momento.

16.02 - Fratelli d'Italia twitta: "Ciao Virgì"

15.53 - Timido applauso da parte dei sostenitori al comitato di Portonaccio del centrosinistra, davanti a una cinquantina di giornalisti accreditati, dopo le prime grafiche andate in onda. Il clima è quello dell'attesa, con Roberto Gualtieri che dovrebbe arrivare intorno alle 18.

15.52 - Intention poll Tecnè per Rete4: Roberto Gualtieri 27-31%, Enrico Michetti 27-31%, Virginai Raggi 18-22%, Carlo Calenda 16-20%.

15.49 - Più di 50 i giornalisti accreditati al comitato elettorale allestito all'interno del The Hive Hotel di via Urbana. L'arrivo di Raggi è previsto nel pomeriggio, intorno alle 17:30. Anche se la sensazione che si respira tra i banchi del comitato è che la sindaca uscente attenda dati certi per fare un commento.

15.47 - Nel comitato di Enrico Michetti in via Malfante entusiasmo contenuto. Il candidato del centrodestra è atteso attorno alle ore 18. Ora sta seguendo da casa i primi esiti dell’exit poll. Presenti tanti giornalisti e qualche membro dello staff di Michetti.



15.40 - Il riassunto di Youtrend

A #Roma intention poll, exit poll e instant poll (valori medi di forchetta per tutti gli istituti) indicano tutti un testa a testa fra Gualtieri e Michetti. Più lontani dal ballottaggio Calenda e Raggi.#Elezionicomunali2021#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/CI4y57XxQ4 — YouTrend (@you_trend) October 4, 2021

15.36 - Clima di attesa al comitato elettorale di Carlo Calenda, in viale Trastevere. Il leader di Azione, dai primi exit poll, sarebbe protagonista di un testa a testa con Virginia Raggi per la terza posizione. Nessun commento per ora da parte dei pochi sostenitori presenti in sala, concentrati a seguire l'aggiornamento dati. L'arrivo di Calenda al comitato è atteso intorno alle 17.30.

15.26 - Curiosità social da Youtrend. Calenda si conferma re di twitter: "Fra i 100 tweet con più interazioni di questa campagna elettorale (negli ultimi tre mesi per Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna), uno è di Beppe Sala, 10 di Virginia Raggi e 89 di Carlo Calenda, autore anche dei primi 17 in classifica".

15.05 - Sondaggio Opinio Italia/Rai: Enrico Michetti min 27, max 31 ; Roberto Gualtieri min 26,5 - max 30,5 ; Carlo Calenda min 16,5 - max 20,5 ; Virginia Raggi min 16,5 - max 20,5

15.02 - Tendenza Maratona Mentana, Michetti 29/30 %, Gualtieri 27-28%, Calenda e Raggi intorno al 18%

15.00. Instant poll Quorum Youtrend per Skytg24: Gualtieri 26-30%, Enrico Michetti 24-28%, Calenda 18-22%, Raggi 18-22%

Chi sono i candidati sindaco

Ventidue i candidati a sindaco per una scheda elettorale più simile ad un lenzuolo che ad un foglio. Quattro quelli favoriti.

Virginia Raggi - Nasce a Roma il 18 luglio 1978. È la prima Sindaca donna della Capitale, eletta il 19 giugno 2016.È un avvocato. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Roma Tre. Nel 2011 inizia l’impegno come attivista nel MoVimento 5 Stelle, di cui fonda il gruppo nel XIV Municipio. Nel 2013 è eletta per il Movimento all’Assemblea Capitolina. Candidata attuale del Movimento 5 Stelle.

Tutte le notizie su Virginia Raggi

Programma rifiuti - Programma trasporti - Programma verde e ambiente - Programma politiche sociali

Roberto Gualtieri - 55 anni, è professore associato di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha militato nel PCI e nei Democratici di Sinistra ed è stato uno dei fondatori del Partito Democratico. Dal 2009 al 2019 è stato Parlamentare europeo, presiedendo dal 2014 la Commissione per i problemi economici e monetari. Da settembre 2019 a febbraio 2021 ha ricoperto l’incarico di Ministro dell’Economia e delle Finanze. È stato eletto deputato nel marzo 2020. A maggio 2021 si è candidato alla carica di Sindaco di Roma, il 20 giugno ha vinto le primarie del centrosinistra con oltre il 60% dei voti.

Tutte le notizie su Roberto Gualtieri - L'intervista - Un giorno con il candidato

Programma rifiuti - Programma trasporti - Programma verde e ambiente - Programma politiche sociali

Enrico Michetti - 55 anni, avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e direttore della Rivista Scientifica trimestrale “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, docente di Diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, giornalista pubblicista. È autore di pubblicazioni e saggi di carattere scientifico.

Tutte le notizie su Enrico Michetti - L'intervista - Un giorno con il candidato

Programma rifiuti - Programma trasporti - Programma verde e ambiente - Programma politiche sociali

Carlo Calenda - 48 anni, romano. Sposato, 4 figli, attualmente europarlamentare. Nel corso della sua carriera ha lavorato in Ferrari come responsabile delle ‘Relazioni con le istituzioni finanziarie e con i clienti’.Nel 2003 è approdato a Sky Italia come ‘Responsabile marketing di prodotto e programmazione’. Dal 2004 al 2008 ha ricoperto in Confindustria il ruolo di ‘Direttore dell’Area Strategica Affari Internazionali’. Dal 2009 al 20112 ha ricoperto il ruolo di Direttore generale dell’Interporto campano. Nel 2013 è stato nominato viceministro con delega al Made in Italy. Nel 2016 è stato indicato come Rappresentante permanente presso la Ue. Dal 2016 al 2018 è stato ministro dello Sviluppo economico.

Tutte le notizie su Carlo Calenda - L'intervista - Un giorno con il candidato

Programma rifiuti - Programma trasporti - Programma verde e ambiente - Programma politiche sociali



