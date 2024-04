Concerto Primo Maggio 2024: cantanti e conduttori per l'evento del Circo Massimo

Il Concerto del Primo Maggio 2024 ha i suoi presentatori e anche i suoi primi cantanti. Sui social ufficiali del concertone - che quest'anno si terrà eccezionalmente al Circo Massimo - sono state annunciate le prime novità e i protagonisti della nuova edizione.

Chi presenta il Concerto del Primo Maggio 2024

A presentare la manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany il prossimo 1 maggio, saranno Noemi e Ermal Meta che raccoglieranno il testimone lasciato da Ambra Angiolini e Biggio che avevano condotto l'edizione 2023 (la Angiolini era al timone del Concertone dal 2018)b. "La mia felicità è immensa - ha dichiarato Noemi - sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione".

"È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore - ha detto invece Ermal Meta - Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre".

Ad anticipare Noemi ed Ermal Meta sarà però BigMama che, infatti, presenterà la prima parte del Concertone: "Un'artista grintosa - si legge sui social di Primo Maggio Roma - che, proprio a partire dalla sua esibizione sul palco del Primo Maggio (2022), ha spiccato il volo verso il suo meritato successo".

I cantanti del Primo Maggio 2024

Iniziano ad essere ufficializzati anche i nomi dei cantanti che, quest'anno, saliranno sul palcoscenico speciale del Circo Massimo, si tratta di: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D'Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale.

"Negli ultimi anni, il Concerto del Primo Maggio ha provato a raccontare il presente, immaginando il futuro - si legge ancora sui social del Concertone - in questo momento di forte cambiamento nella musica e nel mondo, la sensazione è che il presente e il futuro si stiano toccando e per certi versi fondendo. Il nostro oggi ha un piede già piantato in un futuro prossimo che sta facendo di tutto per farsi ascoltare. E noi…ascoltiamo il futuro".

Ascoltiamo il Futuro #1M2024

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. La linea artistica del Concertone 2024 si svilupperà attorno al concept "Ascoltiamo il Futuro #1M2024", con l’intenzione di segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, nel tentativo di raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale, immaginandone il futuro.

Come ogni anno saranno 3 gli artisti vincitori del Contest 1MNEXT attraverso il quale il Concerto del Primo Maggio ricerca nuovi talenti che, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno poi invitati ad esibirsi durante il Concertone 2024. I 3 vincitori saranno selezionati durante la finale live il 18 aprile a Roma (a porte chiuse), attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Sara Potente (dir. artistica Numero Uno/Sony Music), Lucia Stacchiotti (iCompany), Annarita Masullo (The Goodness Factory) e Simona Orlando (Rockol). Uno dei 3 sarà infine premiato durante la diretta Tv del Primo Maggio quale vincitore di 1MNEXT 2024.

Il Concerto del Primo Maggio in tv

Il Concertone sarà come sempre a ingresso libero. Sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia.