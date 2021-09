Elezioni Roma, il programma elettorale di Rosario Trefiletti: candidato con Italia dei Valori

Maggior trasparenza e semplificazione della burocrazia capitolina, per agevolare i cittadini nella conoscenza della macchina pubblica e aiutarli a orientarsi come consumatori. Il programma di Rosario Trefiletti, candidato come Sindaco di Roma con Italia dei valori, parte dai capisaldi che hanno contraddistinto per anni il suo operato come economista e Presidente della Federconsumatori, a fianco di un partito che ha fatto della legalità la sua bandiera.

"È nel mio DNA voler migliorare la qualità della vita dei cittadini", Trefiletti porta avanti allora il suo programma illustrando nove per una proposta articolata, che punta alla revisione della città a misura cittadino, comprensibile, vivible e accessibile.

Pulizia

Il concetto fondamentale per Rosario Trefiletti è considerare il rifiuto solido urbano come risorsa. Per questo Trefiletti propone di riconsiderare tutta l’organizzazione del servizio rifiuti massimizzando la raccolta differenziata e creando un maggior numero di isole ecologiche su tutto il territorio comunale. In questa visione Idv si propone al Campidoglio escludendo soluzioni che prevedano discariche e termovalorizzatori, ma soprattutto riorganizzando il modello gestionale delle municipalizzate e dei relativi appalti. Previso poi un sistema premiante per le famiglie che effettueranno correttamente la raccolta differenziata.

Viabilità

Una delle priorità del programma è ampliare il parco mezzi, sia per la metropolitana, sia per autobus e tram, con un focus privilegiato per l'adozione di auto elettriche. Tra i punti salienti di Trefiletti c'è poi l'implementazione delle corsie preferenziali, con percorsi privileggiati per i mezzi pubblici, contrassegnati con dei separatori fisici. Un occhio di riguardo poi alle periferie con la sperimentazione di progetti pilota che, attraverso il trasporto pubblico, connettano in modo completamente gratuito le aree a margine della Capitale con il Centro della città.



Lavoro

Il candidato di Idv punta a frenare la fuga di cervelli e dei più giovani mettendo in campo diverse iniziative, a partire dal decoro della città, che in questo modo diverrebbe più attrattiva per il turismo, poi attraverso convegni ed eventi che condizionino positivamente i relativi servizi di ospitalità (alberghi, risoranti, bar, etc.). Per il rilancio dell'occupazione, Trefiletti punta poi ad agevolazioni fiscali che incoraggino iniziative imprenditoriali dei più giovani, con sensibilità particolare su tecnologie e il mondo dell'innovazione. Per questo, il candidato al Campidoglio punta intende implementare e agevolare tutti quegli investimenti che rendano Roma una smart city a tutti gli effetti.



Patrimonio storico

Accesso gratuito ai beni culturali, con un accesso universale al patrimonio artistico e culturale di Roma, a cui saranno dedicati maggior investimenti per la conservazione e restauro. Per Trefiletti l'architettura minore gioca poi un ruolo essenziale nel rilancio delle aree periferiche. Torna poi l'attenzione per la trasparenza e la legalità, cavallo di battaglia di Italia dei Valori, con la proposta di combattere la corruzione nei bandi di gara del settore culturale, nella gestione dei fondi e nell’assegnazione relativa. Un capitolo a sé riguarda poi la rigenerazione urbana, con la riconversione di immobili censiti e inutilizzati di proprietà del Comune in musei, mostre e gallerie per pittori e manifestazioni culturali, con particolare riguardo verso il terzo settore, soprattutto per fini assistenziali.

Sicurezza

Sicurezza nel rispetto del principio di legalità. Per raggiungerla, secondo Trefiletti, bisogna rafforzare i controlli sulle infiltrazioni nella malavita organizzata e nel tessuto imprenditoriale. Fondamentale poi rinsaldare il rapporto tra leorganizzazioni di categoria e le istituzioni preposte, in particolar modo per quanto riguarda la presenza di Forze dell'Ordine. L’azione politica, nel programma di Trefiletti, dovrà puntare alla riorganizzazione della polizia urbana con effettiva presenza in tutte le aree dei Municipi, soprattutto quelli ad alto rischio di criminalità, con un aumento dei controlli anche per quanto concerne le aree con rifiuti abbandonati e discariche abusive.



Socialità

Per Trefiletti è fondamentale semplificare il più possibile il rapporto tra cittadini e amministrazione. Per farlo, tra le proposte c'è quella di creare un apposito assessorato, con articolazioni municipali, che presieda a luoghi di servizio per la difesa civica del cittadino. Sportelli che offrano consulenze e informazioni alla cittadinanza, coinvolgendo le associazioni del Terzo settore. Particolare attenzione sarà riservata poi alle esigenze dei centri anziani, con attività di assistenaza e attività ricreativa.



Trasparenza e lotta alla mafia

Obiettivo di Trefiletti, come candidato al Campidoglio e in nome della sua formazione, c'è la riduzione di tutte quelle zone d'ombra in cui s'annidano e possono prosperare corruzione e la criminalità nell’azione amministrativa.Tra le proposte c'è infatti l'istituzione di uno sportello di aiuto alle imprese colpite dalla criminalità, l'implementazione di una piattaforma aperta al pubblico degli appalti capitolini, con un accesso open a tutti gli amministratori, imprenditori e quant'altro per conoscere tempestivamente lo stato di tutta la documentazione di cui hanno bisogno per procedere con i progetti.



Lo sportello antimafia e lo sportello antiracket, previsto nel programma elettorale di Trefiletti in sinergia con Anac, offrirà consulenza per le istruttorie delle pratiche di accesso ai fondi e alle garanzie che lo Stato prevede per le vittime di usura e criminalità organizzata. Trefiletti punta poi al raggiungimento di una piena trasparenza sulle attività dell’amministrazione dei Municipi, con la pubblicazione di atti, spese e appalti dei principali progetti in corso.

Urbanistica e ambiente

Il programma del candidato Idv propone una visione rispettosa della città favorendo la riqualificazione delle aree urbanistiche, agevolando e incentivando il recupero di aree inutilizzate, imponendo laddove possibile limiti quantitativi di superfici libere trasformabili, per disincentivare il consumo di suolo.

Favorito nel settore urbanistico l'uso del materiale da riciclo nell’edilizia, l'aumento delle aree verdi condominiali, la tutela delle aree agricole, la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo, iscritto all’anagrafe comunale.. Si parla poi di uno strumento di contabilità comunale per monitorare l’uso del suolo e delle disponibilità di superfici non urbanizzate.

Per quanto riguarda poi le proposte per il verde caitolino, Trefiletti propone di definire programmi di ricerca e sviluppo per la tutela dell’ambiente con le università romane e favorire le sponsorizzazioni di aree verdi a tutela e salvaguardia degli alberi monumentali.