Chi è Monica Lozzi, candidata Sindaca di Roma per REvoluzione Civica

Monica Lozzi nasce a Roma nel 1972 ed è sempre vissuta nella Capitale. È sposata e ha una figlia.

Dal 1996 lavora come Assistente giudiziario presso il Tribunale Ordinario di Roma. Si laurea in Sociologia e nel 2013 inizia la sua esperienza politica con il Movimento 5 Stelle. Viene eletta nelle liste del M5S alle Amministrative di Roma del 2013 come Consigliere del VII Municipio. Nel 2016 viene eletta presidente del Municipio VII, il più popoloso della Capitale, dove riesce a conseguire molti ed importanti risultati, primo fra tutti l'abbattimento delle 8 ville dei Casamonica al Quadraro.

Nel 2020 lascia il Movimento 5 Stelle e fonda una sua lista civica, Revoluzione Civica, con la quale si presenta come candidata sindaca.