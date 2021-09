Chi è Paolo Magli, il candidato sindaco di Roma per il Movimento Politico Libertas

Nato a Martina di Martina Franca il 30 marzo del 1950, è candidato sindaco alle Comunali per il Movimento Libertas

Nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo del 1950, Paolo Magli vive a Roma da oltre 50 anni e attualmente abita a Frascati. Alle elezioni si presenta come candidato sindaco per il Movimento Politico Libertas (MPL), nato nel 2014 per volontà di alcuni componenti del vecchio partito cattolico che elenca tra i suoi valori fondanti e trainanti quelli legati alla “famiglia”.

“I fondatori di Libertas vogliono ripartire da quel percorso di liberazione e ricostruzione iniziato dai grandi statisti del dopoguerra - spiegano - Oggi vogliono riportare al centro della politica italiana quei valori democratici legati anche al cattolicesimo, che caratterizzarono il pensiero di Don Sturzo e di De Gasperi”.

Paolo Magli si è formato alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, e ha lavorato all’aeroporto di Ciampino sino al 1987. Nella presentazione ricorda di essere laureato in Scienze Politiche, e ha una laurea honoris causa in Ingegneria Civile conferita nel 1994 dall’Università Internazionale degli Stati Federali d’America.

Di professione "industriale edile e costruttore", si definisce “un profondo conoscitore dell’apparato dello Stato e della gestione delle amministrazioni pubbliche e dell’archeologia. Amante di ogni formula e competizione sportiva, soprattutto automobilistica, artistica, motociclistica, del mondo calcistico e delle competizioni olimpiche”, oltre che “assiduo frequentatore dello spettacolo e della lirica”.