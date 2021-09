VIDEO | Un giorno con il candidato Roberto Gualtieri

In 10 minuti un giorno di campagna elettorale di Roberto Gualtieri, tra giri e volantinaggio nei quartieri, il lavoro al comitato elettorale, la presentazione delle liste e gli incontri con i candidati

Perché "Una giornata con il candidato"? L'idea è quella di mostrare il dietro le quinte di una campagna elettorale. Spesso si vedono servizi televisivi, video su facebook, si leggono interviste, magari si riesce anche ad incontrare dal vivo il candidato. Tutto pettinato, a volte apparentemente finto. Ma cosa c'è dietro? C'è la scena e il retroscena, quest'ultima quasi mai mostrata agli elettori.

Per questo l'idea di seguire un candidato in una sua giornata tipo. Abbiamo chiesto di poter seguire per una giornata intera i quattro principali contendenti alla poltrona di primo cittadino della Capitale: Virginia Raggi (Movimento cinque stelle), Roberto Gualtieri (centro sinistra), Enrico Michetti (centro destra) e Carlo Calenda (Azione).

Dopo Calenda, il secondo appuntamento è con Roberto Gualtieri che abbiamo seguito lunedì 6 settembre, giornata, come tante, fitta di impegni.