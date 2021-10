VIDEO | Calenda: "Nessun apparentamento, sarebbe tradire gli elettori che ci hanno votato perché civici"

Poco prima delle 19.00 il candidato sindaco Calenda presenzia a una conferenza stampa in viale Trastevere sui dati delle proiezioni. "Ci basiamo sui dati avuti fino ad ora. Per me era importante vincere. Ci siamo preparati per farlo, è stata una campagna elettorale lunga".

Ha anticipato: "Ci hanno votato persone di destra, di sinistra, di centro. Non possiamo fare apparentementi con nessuno al ballottaggio". Per Calenda "Raggi, insieme ad Alemanno è stato il sindaco peggiore di sempre. No, non farò il consigliere comunale. Ho sempre detto che avrei voluto fare il sindaco".