Gualtieri conquista il secondo turno e chiama a raccolta "le migliori forze della città per stagione di rinascita"

Il candidato di centrosinistra: "La nostra campagna non sarà semplicemente chiedere il voto ai romani, ma chiamare a raccolta tutte le forze della città per aprire una stagione di rinascita e riscatto per Roma"

"Siamo molto fiduciosi e molto ottimisti. La vittoria di Casu è importante perché abbiamo eletto un giovane parlamentare capace. Affronteremo queste ultime due settimane di campagna con grande umiltà, impegno, determinazione, apertura e grande capacità di ascolto, affermando le nostre idee e la nostra visione, perché noi siamo convinti che Roma può rinascere, Roma può essere governata in modo efficiente e non solo può avere una buona amministrazione, ma un ruolo di punta tra le grandi Capitali europee e essere di nuovo guida di una stagione di rilancio del Paese nel segno della crescita, della creazione di buona occupazione, di inclusione, di transizione ecologica e di riduzione delle distanze", ha detto Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, passato al ballottaggio in cui sfiderà il candidato del centrodestra Enrico Michetti.

"Con ancora maggiore impegno e determinazione lavoreremo non solo per convincere gli elettori a sostenerci, ma anche per prepararci a una stagione di governo impegnativa ma stimolante, perche Roma ha potenzialità straordinarie e i cittadini lo hanno capito. La nostra campagna non sarà semplicemente chiedere il voto ai romani, ma chiamare a raccolta tutte le forze della città per aprire una stagione di rinascita e riscatto per Roma".