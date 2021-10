Elezioni 2021 municipio 1, risultati presidente e voti liste

Dalle 15 lo spoglio delle comunali, poi toccherà ai municipi. Non appena disponibili pubblicheremo su questa pagina i risultati delle elezioni del municipio I.

A concorrere per la poltrona di minisindaco per il primo municipio Federica Festa con il M5s (intervista), Lorenza Bonaccorsi per il centrosinistra (abbiamo invitato la candidata per un'intervista, ma attraverso il suo ufficio stampa abbiamo appreso di un'agenda talmente piena da non trovare 20 minuti, ndr), Lorenzo Santonocito con Enrico Michetti (biografia - intervista), e ancora Giuseppe Lobefaro con Lista Calenda sindaco (biografia - intervista) e Franco Bottoni con rEvoluzione Civica di Monica Lozzi. Giovanni Buonsanti con Popolo della Famiglia (intervista). La lista Nerone, movimento storico romano schiera Giancarlo Carlone, detto Frontino, Camilla di Marcantonio con ‘Potere al Popolo' (intervista). Damiano Crispo di Partito Comunista di Marco Rizzo.