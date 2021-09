Elezioni Roma: il programma elettorale di Margherita Corrado, candidata con Attiva-Roma

Il Progetto Civico Attiva-Roma partecipa alle amministrative romane del 2021 con la candidatura della senatrice Margherita Corrado, dandosi l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle romane e dei romani attraverso, si legge nel programma elettorale, il recupero del valore costituzionale della sovranità del popolo, della tutela e della valorizzazione del territorio.

Secondo la senatrice Corrado, oggi membro della 7° Commissione permanente "Cultura", più delle commissioni bicamerali “Antimafia” e “Segre”, per migliorare la città è necessario innanzitutto mettere a punto il suo motore, la struttura amministrativa del Comune di Roma. Tre i punti su cui insiste il suo programma elettorale per il rilancio della città: cultura, legalità e sostenibilità, che affrontate in chiave olistica permettono una visione diversa della Capitale.

Cultura

Roma è storia, archeologia, arte, capolavori realizzati in ogni epoca, si legge dal programma di Margherita Corrado. In quanto archeologa, per la candidata è necessario perciò insistere sulla conoscenza e conservazione del patrimonio culturale urbano per la crescita della Città, con la definizione di politiche atte al rilancio. Ne discende, spiega, un diverso approccio rispetto all’uso del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, al suo valore economico, alla sua funzione, nonché la centralità, nell’azione amministrativa, della Sovrintendenza Capitolina. Fondamentale perciò ridisegnare l’assetto della Sovrintendenza per un’amministrazione che, partendo dalle competenze tecniche, possa ridare slancio all'indirizzo culturale della città.

Tra le altre proposte della candidata, anche la valorizzazione delle professionalità legale al mondo della cultura. È necessario che i cittadini riscoprano la loro stessa identità di cittadini sovrani. Per questo è necessario valorizzare anche le professionalità che lavorano nel settore

Legalità

Margherita Corrado punta al contrasto all'illegalità e alle attività illecità onde evitare che, sostiene, commercianti, artigiani, imprenditori, a causa della crisi determinata dall’emergenza Covid-19, cedano le loro attività ormai al collasso alla criminalità organizzata. Unitamente al contrasto della criminalità, tra le proposte della candidata emerge anche la gestione amministrativa trasparente, grazie a una regolare e corretta gestione dei flussi documentali negli uffici capitolini, strutturando l’efficientamento dell’amministrazione e al tempo stesso la fruizione dei dati da parte dei cittadini. Nota a sé per l'abusivismo edilizio, per cui la candidata al Campidoglio propone una cabina di regia, affermando che attualmente non esiste una struttura deputata al controllo centralizzato dell’abusivismo edilizio, urbanistico e commerciale; delle occupazioni abusive; del degrado sociale e ambientale; della corruzione.

Sostenibilità

La macchina amministrativa di un ente locale è direttamente responsabile della qualità della vita dei suoi cittadini perché eroga servizî che impattano sulla sostenibilità, spiega Margherita Corrado nel suo programma. Alla luce di ciò, propone che i dipendenti di Roma Capitale siano messi nelle condizioni di sviluppare al meglio le loro potenzialità attraverso un’organizzazione lavorativa legata non più al binomio orario/luogo di lavoro, quanto allo smart working o ad altre modalità lavorative più moderne e flessibili.

Tra le proposte della candidata di Attiva-Roma, c'è anche la possibilità per i cittadini di accedere alla gestione diretta dei servizi attraverso la struttura amministrativa di Roma Capitale. Solo attraverso il controllo diretto dell’ente amministrativo, si legge tra i punti programmatici di Margherita Corrado, potrà infatti essere garantita la dignità lavorativa di coloro che operano per l'erogazione dei servizi, e di conseguenza assicurare l’efficienza e la qualità dei servizi stessi.