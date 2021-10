Elezioni 2021 municipio 15, risultati presidente e voti liste

Chi ha vinto nel municipio XV? Lo spoglio delle schede grigie dopo quello delle comunali. Risultati in tarda serata

Dalle 15 lo spoglio delle comunali, poi toccherà ai municipi. Non appena disponibili pubblicheremo su questa pagina i risultati delle elezioni del municipio XV

La coalizione di centrodestra schiera un veterano della politica municipale, seppur in altro territorio: quello del II. Andrea Signorini (intervista - biografia) è il candidato presidente del centrodestra in Municipio XV. Il centrosinistra gioca la carta del già minisindaco (2013-2016) Daniele Torquati (intervista - biografia). Il M5s propone Irene Badaracco (intervista - biografia). La lista Calenda sindaco candida alla presidenza Tommaso Martelli (intervista - biografia). Salvatore Basile (intervista), già assessore nella giunta di Monica Lozzi in VII, è il candidato presidente di ReVoluzione Civica. Paolo Coscione (intervista) quello del Popolo della Famiglia.