Verde e Ambiente: il programma di Enrico Michetti

“Abbiamo il privilegio di vivere nella città con il più elevato numero di ettari di verde, che copre il 67% del nostro territorio. Una fortuna che dobbiamo saperci meritare e proteggere”. Con queste parole, il candidato presidente del centrodestra, Enrico Michetti, in corsa per la poltrona di sindaco il prossimo 3 e 4 ottobre, apre il capitolo – del suo programma elettorale - relativo alla cura del verde che inserisce in ‘decoro’ e ‘ambiente’.

Gli obiettivi e le mosse per realizzarli

Dalla competenza all’autonomia, con attenzione alla tecnologia e alle partnership. La città, se amministrata da Enrico Michetti, punta ad avere maggiore decoro grazie alla collaborazione tra privati, a nuove assunzioni e alla partecipazione dei cittadini che potranno segnalare problematiche e disagi a una centrale operativa. Particolare attenzione alla piantumazione di nuove alberi e alla nascita di ‘foreste urbane’. Inoltre, introduce la ‘card del buon cittadino’ che consentirà di avere benefici e vantaggi economici. "Roma è il secondo comune agricolo più grande d’Europa, con un valore molto signifi cativo di 13,78 mq/abitante di verde “fruibile”. Su 129.000 ettaridiestensione, 43.000 sono di verde, e 50.000 di coltivazioni agricole. Non ci limiteremo però a misurare il verde, ma miglioreremo la sua qualità per i cittadini" si legge nel programma elettorale del candidato sindaco del centrodestra. Nel dettaglio:

- istituzione di un Green Manager, figura apicale responsabile del verde e dell’ambiente

- creazione, in ogni municipio, di una filiale dedicata di Ama

- cassonetti tecnologici a scomparsa

- 500 nuove assunzioni di giardinieri per manutenere 330mila alberi

- collaborazione con i privati per migliorare:

• le aziende simbolo del territorio, cui verrà chiesto di restituire parte della ricchezza, con l’adozione e il sostegno di aree, anche grazie a forme di sponsorship agevolate, e la rivalutazione dei loro beni architettonici;

• i gestori di piccoli punti verdi di ristoro cui verrà demandata la manutenzione e la pulizia di aree e

giochi;

• i cittadini singoli, comitati e associazioni che potranno assicurare una cura più attenta e consapevole.

- ideazione di app per segnalare problema a centrale operativa

- istituzione della ‘Carta del Buon cittadino’ che offre benefici concreti e vantaggi economici, a fronte di comportamenti di cittadinanza responsabile.

- contrasto al vagabondaggio e all’accattonaggio

- collegamento di aree verdi alle infrastrutture ciclabili

- recupero, monitoraggio e manutenzione delle alberature

- progettazione di foreste urbane con la messa a dimora di 10.000 alberi, non solo in aree verdi e parchi, ma anche in aree di parcheggio e strade, come il GRA e la Roma-Fiumicino, che verranno “rinaturalizzati” con alberature autoctone e identitarie

- la piantumazione di 5300 nuovi alberi: a Serpentara, Pietralata e Torre Spaccata.

- creazione del parco fluviale del Tevere con l’attuazione di progetti di navigabilità accantonati

- aree ludiche in ogni quartiere con la sostituzione delle attrezzature fatiscenti e l’attuazione di attività fisica nei parchi

- forme di collaborazione con privati per:

• punti verde qualità

• punti infanzia

• punti ristoro

- rilancio della Tenuta di Castel di Guido e della Tenuta del Cavalieri con lavorazione di prodotti a chilometro zero e regolamentazione di orti urbanistiche

- rafforzamento degli uffici per dare seguito al ‘Regolamento Capitolino del Verde Pubblico e privato e del paesaggio urbano’

- istituzione del ‘baratto amministrativo’ per incentivare il volontariato tra cittadini

- transizione energetica per una città più smart