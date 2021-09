VIDEO | Un giorno con la candidata (pro-sindaco) Simonetta Matone

In 10 minuti un giorno di campagna elettorale di Simonetta Matone, tra giri nei mercati, il lavoro al comitato elettorale, ed eventi con i big del partito

Perché "Una giornata con il candidato"? L'idea è quella di mostrare il dietro le quinte di una campagna elettorale. Spesso si vedono servizi televisivi, video su facebook, si leggono interviste, magari si riesce anche ad incontrare dal vivo il candidato. Tutto pettinato, a volte apparentemente finto. Ma cosa c'è dietro? C'è la scena e il retroscena, quest'ultimo quasi mai mostrata agli elettori.

Per questo l'idea di seguire un candidato in una sua giornata tipo. Abbiamo chiesto di poter seguire per una giornata intera i quattro principali contendenti alla poltrona di primo cittadino della Capitale: Virginia Raggi (Movimento cinque stelle), Roberto Gualtieri (centro sinistra), Enrico Michetti (centro destra) e Carlo Calenda (Azione).

Dopo Calenda e Gualtieri, è il turno del centrodestra. Michetti, sollecitato attraverso il suo staff a partire da fine luglio, si è defilato. Al suo posto abbiamo scelto di seguire la candidata pro sindaco, Simonetta Matone. L'abbiamo seguita nella giornata di venerdì 24 settembre.

E Raggi? Così come tutti i candidati sindaco, l'attuale prima cittadina è stata raggiunta dal nostro invito a fine luglio. Per oltre un mese, a differenza dei suoi competitor, il suo staff non ci ha ritenuti degni di risposta. Risollecitato ha promesso una data, salvo poi sparire nuovamente, consegnandosi al silenzio.