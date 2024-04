Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma

Il 25 aprile è alle porte e quest'anno, capitando di giovedì, regalerà a molti un lungo ponte (che per alcuni si trasformerà in un "super ponte" fino al 1 maggio). A Roma sono attesi ben 1,2 milioni di turisti che hanno scelto la Città eterna per le loro vacanze, ma, anche i romani potranno approfittare di questa pausa per fare i turisti, andando alla scoperta della Capitale, senza orari, senza fretta.

Festa della Resistenza 2024

Dal 23 al 25 aprile sarà in scena la Festa della Resistenza. Per il secondo anno consecutivo, Roma celebra una pagina fondamentale della storia nazionale: la lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Tre giorni di eventi, con circa 80 appuntamenti tra lezioni, incontri, spettacoli, concerti, proiezioni e mostre, per ricordare e condividere i valori della Resistenza italiana nei luoghi della città in cui i partigiani hanno combattuto ottant’anni fa. Una “festa della libertà” che vedrà alternarsi – in vari spazi del V e VII Municipio della città, tra i luoghi simbolo della Resistenza romana – gli interventi di storici, studiosi, giornalisti, artisti che racconteranno al pubblico uno dei momenti più alti della storia d’Italia, tappa fondamentale della storia cittadina, nazionale ed europea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei e parchi archeologici gratis il 25 aprile

In occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Alla #domenicalmuseo (12 giornate l’anno), infatti, anche nel 2024 si aggiungono 3 date a ingresso libero nei luoghi della cultura e una di queste è proprio il 25 aprile. Tanti luoghi culturali saranno aperti in maniera gratuita a Roma e nel Lazio e le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugurazione di Zoorassico

Il 25 aprile inaugura una nuova area giurassica a Zoomarine. Nel coloratissimo spazio i bambini potranno divertirsi a scalare il maestoso abete di 16 metri con 2 scivoli a spirale e kamikaze con arrampicate incredibili e lanciarsi dallo Stegosauro, tra ponti tibetani e castelli di alberi, ovviamente in totale sicurezza. Inoltre si potrà mangiare dentro gigantesche uova di dinosauro, dentro le quali accomodarsi per un pranzo "Preistorico" con menù dal nome rigorosamente a tema, come la "DinoPizza" e tante altre gustose specialità di "Brontosauro". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

L'associazione Cicero in Rome torna a proporre attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini, dai 2 agli 11 anni, in occasione della Festa della Liberazione. In programma le seguenti attiivtà: "Esplorando Ostia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica", "Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica", "Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività", "Esplorando il Monte dei Cocci. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

FloraCult, manifestazione di piante, fiori e vita green

FloraCult, la mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità, ritorna a Roma per sua la tredicesima edizione da giovedì 25 aprile. Si svolgerà nella magnifica cornice dei Casali del Pino, azienda agricola biologica che si estende per 174 ettari all’interno del Parco di Veio. Un’area archeologica protetta che rappresenta un’oasi verde a pochi chilometri dalla città. FloraCult offre un percorso che si snoda tra oltre 150 espositori a cui si affiancano laboratori, installazioni, esperienze culturali e ludiche. Offre la partecipazione gratuita ad associazioni ed ong che si occupano di sviluppo sociale ed ambientale e spazi educativi e ricreativi per i bambini, oltre a incontri con ospiti di rilievo, corsi di giardinaggio, consigli di esperti, presentazioni di libri, laboratori, degustazioni, progetti multimediali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

25 aprile a Cinecittà World

Giovedì 25 aprile divertimento e cinema nel parco divertimenti del Cinema e della Tv. Oltre alle 40 attrazioni, ai 6 spettacoli e al Festival dei gonfiabili per i più piccoli, irrompono a Cinecittà World le riprese a porte aperte dell’ottavo e nono capitolo della fortunata saga di Italia1 “Din Don”. Gli ospiti del Parco potranno diventare attori per un giorno. Chi desidera essere parte integrante di questa avventura potrà farlo presentandosi al Parco alle 10, un’ora prima dell’apertura, per una giornata speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Donnacce" al Teatro Manzoni

Una pièce irriverente dalle battute fulminanti, ricca di suspense e umanità. Scritta dall’autore Gianni Clementi, arriva al Teatro Manzoni di Roma la commedia Donnacce, che vedrà sul palco Fioretta Mari, Blas Roca Rey e Patrizia Pellegrino, per la regia di Luca Pizzurro, in scena a partire da giovedì 25 aprile. Tullia, detta Sofia Loren, e Tindara, detta Occhibeddi sono due signore di mezza età, che hanno dedicato gran parte della loro vita alla pratica della professione più antica del mondo. Convivono in un appartamento della periferia romana e la crisi ormai si fa sentire anche per loro. Il mercato è inflazionato da rampanti ragazze dell’est, procaci sudamericane e richiestissimi trans brasiliani ed è per loro arrivato il tempo di andare in pensione a partire da una meritata vacanza in una località esotica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arte e matematica al Bioparco, Il Numero Aureo negli animali

“Arte e matematica al Bioparco. Il Numero Aureo negli animali” è la mostra in arrivo dal 24 aprile (e visitabile anche il 25) presso il Bioparco di Roma. L'esposizione, a cura di Antonino Zichichi e Victoria Noel-Johnson, mette in mostra 33 opere d’arte (dipinti, sculture, lavori su carta, fotografie e installazioni) di 11 artisti italiani contemporanei per celebrare la bellezza della natura (specificatamente quella del regno animale) e l'ordine inaspettato del loro mondo spesso indisciplinato e per scoprire cosa c'entrano, arte, matematica e animali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli gnocchi

Giovedì 25 aprile a Riofreddo, in provincia di Roma, torna la Sagra degli gnocchi. Giunto alla sia XVII edizione, l'evento della tradizione locale permetterà di gustare uno dei piatti tipici del borgo. La sagra sarà anche l'occasione per visitare uno dei borghi più belli della Valle dell'Aniene. Rigorosamente preparati a mano (acqua, patate, uova e farina), gli gnocchi rappresentano uno dei piatti della tradizione del borgo di Riofreddo gli gnocchi saranno serviti nelle versioni al sugo di carne o asparagi, funghi e pancetta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa di primavera ad Arsoli

La Festa di Primavera torna ad Arsoli, in provincia di Roma, il 25 aprile. La manifestazione, ormai da oltre 10 anni, celebra le antiche usanze contadine. L'evento avrà inizio al mattino, con una passeggiata tra i sentieri di San Pietro Eremita. Apriranno poi gli stand del mercatino di arti e mestieri in piazza Amico D'Arsoli. Si va avanti con visite guidate alle chiese, ai musei e alla Villa Morani di Arsoli in diversi turni. Dalle 12,30 di mangia in piazza con sagne, pizzilli con l'erbe e il Cesanese di Affile di Michael Formiconi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]