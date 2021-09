Elezioni Roma: intervista a Luca Teodori, candidato sindaco con Movimento 3v

“La prima deliberà che farò da sindaco sarà la non applicazione del ‘green pass’ nel territorio del comune di Roma”. Queste le parole di Luca Teodori, candidato sindaco con il Movimento 3V “l’unico partito politico che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano” ha aggiunto l’aspirante primo cittadino in corsa al Campidoglio per le elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre.

Nell’agenda politica di Teodori, anche segretario politico del Movimento 3V, la promozione dell’economia locale e delle tematiche di sovranità monetaria. Per Teodori, uno dei 22 candidati sindaco di Roma, votare per la lista di Movimento 3V significa scegliere tra una ‘Roma libera’ e qualcuno che invece può chiuderla. Una convinzione di fondo anima il pensiero politico di Teodori e del gruppo: “Riteniamo che la campagna di vaccinazione di massa sia stata l’errore più grande degli ultimi tempi e – snocciolando dati, ha continuato – ha prodotto danni enormi da punto di vista del benessere dei cittadini e delle libertà democratiche”.

Ha concluso: “In questa città non c’è nessuno che faccia opposizione, il 4 ottobre a Roma serviamo noi, serve la nostra presenza”. Teodori rappresenta il Movimento 3V che corre anche in altre città ita-liane, e che ha come colonna portante della sua filosofia verità e libertà. Per la città di Roma, Teodori ha annunciato: Tasse ridotte, burocrazia al minimo, prestito e reddito di fiducia per una ripresa dell’economia locale. Sostegno agli artigiani e agli agricoltori a Km 0. Inoltre, percorsi educativi e culturali perché per Teodori e il Movimento 3V “il cittadino con-sapevole favorisce la crescita e la bellezza della comunità”.