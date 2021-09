Chi è Rosario Trefiletti, candidato sindaco di Italia dei Valori

Economista ed ex Presidente della Federconsumatori, Trefiletti ha diretto la CGIL e interviene spesso come esperto sui temi finanziari

"Difendere i cittadini romani, i consumatori, a partire dalle responsabilità amministrative che ha la città di Roma". Una città che Rosario Trefiletti, 78 anni ed ex Presidente di Federconsumatori, dice "adorerà per sempre" e che sceglie di guidare come candidato sindaco alle Elezioni Amministrative con Italia dei Valori.

Se Roma è eterna, indissolubile è il legame tra l'economista milanese (ma romano d'adozione da oltre 40 anni), e la città per cui corre a Sindaco di Roma. Lo fa con un partito che ha alle spalle numerose battaglie quanto a giustizia e legalità, le stesse che rappresentano Rosario Trefiletti, soprattutto se si parla di diritti e tutela dei consumatori.

Chi è Rosario Trefiletti, il candidato Sindaco di Idv che che vuole il trasporto gratuito nelle periferie

Noto economista, Rosario Trefiletti è stato Presidente italiano della Federconsumatori e ha avuto incarichi di prestigio come rappresentante sindacale e dirigente nazionale CGIL, è noto per partecipare spesso a programmi televisivi e talk su temi di economia e finanza, in quanto ex Componente CNEL del settore politico ed economico, nonché Delegato Agroalimentare presso la Presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi. È stato inoltre Corrispondente presso l’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna e l’Accademia Europea per le relazioni economiche e culturali.

Il programma di Rosario Trefiletti con Italia dei valori

Non è Trefiletti ad aver scelto l'Idv ma il partito ad aver puntato il tutto per tutto su di lui. "Sono stato candidato per rilanciare il partito in un momento critico per la città, è nel mio Dna poter migliorare la qualità della vita dei cittadini", confida il candidato.

Gli ingredienti per un revival di Italia dei valori ci sono tutti, a partire dalle sue battaglie storiche. Corruzione, giustizia, contrasto alla malavita organizzata, questi i temi di punta di Trefiletti per il Campidoglio. "Oggi come oggi le vere partite per Roma riguardano il decoro, la pulizia della città, dentro cui si insinuano le infiltrazioni mafiose e la corruzione", come Mafia Capitale insegna.