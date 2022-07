Mourinho attende il grande colpo: ecco i nomi per l'attacco della Roma

Mourinho attende impazientemente. Lo Special One come rivelato al Corriere dello Sport si è definito frustrato per il calciomercato della Roma, fermo a Matic, Svilar (secondo portiere), Celik (cambio di Karsdorp). Il portoghese ha poi aggiunto di essere tranquillo ma aspetta il grande colpo (così come tutti i tifosi) per dare seguito alla vittoria della Conference League. Mou attende leadership e gol dal mercato.

Dalla fantasia CR7 al sogno Dybala

La fantasia di vedere Cristiano Ronaldo in giallorosso col passare dei giorni si è scemata. La febbre per il cinque volte pallone d'oro aveva alimentato e non poco le speranze dei tifosi di festeggiare all'Olimpico col "Siuu". Vedere Cristiano Ronaldo alla Roma (ingaggio troppo pesante per le casse romaniste) è ai limiti dell'impossibile nonostante i diversi annunci, audio di una sua presentazione all'Olimpico. Allora i giallorossi si stanno muovendo sul reale obiettivo dell'estate Paulo Dybala ('93).

La Joya, svincolato, è un obiettivo concreto della Roma. Ma ci sono delle difficoltà. La prima è legata a Zaniolo ('99). Il 22 , fra polemiche e gol al Sunderland, è sul mercato e si attende l'offerta ufficiale e adeguata della Juventus, che ancora non arriva. La seconda è l'ingaggio di Dybala. L'argentino inizialmente, in primavera, ha chiesto 8 milioni di ingaggio. Ora è sceso a 6. Cifra, a cui si devono aggiungere il 10% di commissioni da pagare ai procuratori, ancora un pò troppo alta per la Roma che sta cercando di abbassare il tetto salariale della squadra (130% a giugno 2021 che entro il 2024 deve scendere al 70%). Per arrivare all'argentino, attratto dai giallorossi nonostante la mancata partecipazione alla Champions League, servirà uno sforzo da parte dei Friedkin ma anche del calciatore.

I big sul taccuino di Mou

La priorità della Roma è un attaccante. Escluso Abraham, il parco attaccanti giallorossi ha deluso nella scorsa stagione con Shomurodov negativo anche contro il Sunderland. Fra le occasioni di mercato ci sono due bomber internazionali: Suarez ('87) e Cavani ('87). Il primo sogna di giocare in Serie A (come annunciato dal suo agente) ed è inseguito dal Monza, per il secondo si tratterebbe di un ritorno. Per entrambi l'ingaggio si agirerebbe sui 4 milioni di euro e porterebbero in dote alla Roma gol, leadership ed esperienza internazionale

Mauro Icardi ('93) non è svincolato ma piace alla Roma da tempo. L'ex capitano dell'Inter è in forza, in panchina, al Psg chiuso in una prigione dorata in cui vede poco il campo. Il bomber argentino dopo gli anni d'oro e di gol all'Inter al Psg non riesce ad esplodere (5 gol nell'ultima stagione) e vorrebbe cambiare aria. La Roma può essere l'occasione giusta con i francesi non contrari all'idea. L'affare può nascere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a cifre contenute visto che il contratto del calciatore con i parigini scade nel 2024. Il vero problema è legato all'ingaggio con Icardi che dovrebbe dimezzare il suo stipendio da 10 milioni a 5. Altro nome accostato alla Roma è quello di Rashford ('97). L'attaccante inglese del Manchester United è in scadenza con i Red Devils nel 2023 e potrebbe partire a prezzo di saldo. L'inglese è molto amico di Matic e proprio fra i due c'è stato uno scambio di battute sui social che fa sognare i tifosi.

Dzeko ('86) è fra i cedibili dell'Inter e potrebbe tornare nella Capitale, ma sempre dai nerazzurri c'è Sanchez ('88) che può liberarsi a parametro zero. El Nino Maravilla è già stato allenato da Mou ai tempi del Manchester United. Col cileno si potrebbe ripetere la storia, positiva, con Mkhitaryan nella scorsa stagione. Dalla Premier League è stato offerto Lucas Moura ('92) fra gli esuberi di Conte del Tottenham. In scadenza nel 2024, Mou sarebbe felice di lavorare ancora una volta col brasiliano. Svincolato piace anche Mertens ('87). Il belga è sognato anche dalla Lazio.

Gli altri

Altro nome caldo in casa Roma è quello di Muriel ('91). Il nome del colombiano è uno dei tanti nomi emersi dopo l'incontro fra Pinto e dirigenti dell'Atalanta. L'ex Lecce ha il gradimento di Mou per la sua capacità di determinare a gara in corso e la sua duttilità, può giocare da prima punta ma anche di supporto ad Abraham. Muriel guadagna 2 milioni di euro a stagione ed è in scadenza nel 2024. Nella trattativa può rientrare El Shaarawy ('92) in scadenza nel 2023 con ingaggio superiore ai 3 milioni di euro. Pista con entusiasma ma concreta in casa Roma è quella che porta a Belotti ('93) svincolato dal Torino. Fari puntati pure su Zaha ('92) del Crystal Palace, nell'operazione può rientrare Felix Afena-Gyan in gol contro il Sunderland. Ramos (2001) del Benfica piace ma il costo del suo cartellino è alto. Berardi ('94) da anni nella lista della spesa della Roma, è un papabile post Zaniolo.