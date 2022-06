Calciomercato Roma: si valuta un clamoroso ritorno

A distanza di un anno dall'addio, Edin Dzeko potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma. Il bosniaco infatti potrebbe lasciare l'Inter per far posto a Lukaku e Dybala e tornare da Mourinho.

Un anno fa i saluti

Nella scorsa estate Dzeko, dopo tanti tira e molla con Fonseca lasciò la Roma. Non bastò a trattenere il Cigno di Sarajevo nella Capitale, nemmeno l'avvento di Mourinho. Lo Special One provò in tutti i modi a trattenere l'attaccante ma fu proprio Dzeko a spingere per la cessione rinunciando anche ad una parte di ingaggio e facendo risparmiare alla Roma 500mila euro. Questa una parta del comunicato con cui la Roma annunciò la cessione di Dzeko all'Inter: "Dopo sei stagioni, Edin ha deciso di continuare la propria carriera altrove. La Società prende atto del suo desiderio e intende ringraziare Edin per quanto fatto fino a oggi, augurandogli il meglio per il futuro". L'approdo all'Inter e la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League hanno portato nelle casse romaniste 1,5 milioni di euro.

Dzeko, clamoroso ritorno?

All'Inter, Dzeko ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana ma dopo appena una stagione la sua avventura nerazzurra sembra essere arrivata al capolinea. L'Inter di Inzaghi ha chiuso per il ritorno di Lukaku e ha bloccato Dybala, e quindi lo spazio per Dzeko è sempre più ridotto e i nerazzurri vorrebbero liberarsi del suo ingaggio top da 5 milioni di euro fino al 2023. Diverse sono le squadre interessate all'ex Manchester City, dalla Juve al Napoli ma anche la Roma. Nella rosa giallorossa le prime punte sono due: l'intoccabile e incedibile Abraham e il deludente Shomurodov. Dzeko potrebbe essere un rinforzo di lusso per Mourinho insieme o al posto dell'uzbeko. La punta però non è una priorità in casa Roma, come lo è l'innesto di un nuovo centrocampista, e dunque a Trigoria il ritorno di Dzeko si valuta solo come vera opportunità. Per tornare nella Capitale (dove la famiglia ha ancora casa e desiderio della moglie dell'attaccante) Dzeko dovrà abbassarsi di molto l'ingaggio e ad accettare il ruolo di riserva di Abraham.

Dzeko e la Roma

Dzeko (classe 1986) ha giocato nella Roma per sei anni prima di trasferisi all'Inter. Arrivato nel 2015, il bosniaco in giallorosso ha collezionato 259 presenze e 119 gol salendo al terzo posto della classifica dei marcatori all-time della Roma. Dopo una prima stagione deludente, il Cigno di Sarajevo ha conquistato la Capitale a suon di gol ed è ancora negli occhi di tutti i tifosi giallorossi il gol con un sinistro al volo in Champions League contro il Chelsea. L'attaccante spesso messo sul mercato si è sempre speso per la Roma, di cui è stato anche capitano fino alla rottura con Fonseca che tolse a Dzeko la fascia per affidarla a Pellegrini e che portò il bosniaco a spingere per l'addio.