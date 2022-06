Calciomercato Roma: fra CR7 e Dzeko spunta Belotti

Fra i sogni Cristiano Ronaldo e Dybala (che non ha ancora firmato con l'Inter) e la suggestione per il ritorno di Dzeko, a Trigoria torna di moda un nome molto più concreto per l'attacco di Mourinho: Andrea Belotti.

Occasione Belotti

Andrea Belotti ('93) dirà addio al Torino e lascerà la Mole a parametro zero alla fine del mese. L'ormai ex capitano del Toro è da anni in orbita Roma. Già la scorsa estate il bomber granata era stato oggetto del desiderio di Pinto e Mou ma la richiesta di Cairo di 30 milioni di euro ad un anno dalla scadenza, ha frenato la trattativa. A parametro zero però l'attaccante diventa una golosa occasione di mercato per i giallorossi.

Belotti e la Roma

Mourinho apprezza Belotti per il suo spirito di sacrificio e la sua capacità di far reparto da solo. Il Gallo nella Roma potrebbe giocare sia con Abraham (titolare indiscusso) ma sarebbe pronto pure ad un ruolo di primo cambio dalla panchina anche per far rifiatare il centravanti inglese. Belotti inoltre garantirebbe quei gol che alla Roma sono mancati nella scorsa stagione. Infatti dopo Abraham a quota 26 gol, Pellegrini 14 c'è stato il vuoto.

L'avversario da battere per la Roma è il Monaco. Il club francese ha infatti già presentato la sua offerta all'attaccante italiano che però prende tempo aspettando altre proposte. A quasi 29 anni, Belotti è infatti pronto a provare il grande salto in una big.

I numeri di Belotti

Belotti è stato il simbolo del Torino dal 2015. Il Gallo sotto la Mole ha collezionato 251 presenze e 113 gol. Campione d'Europa con l'Italia di Mancini, Belotti nell'ultima stagione in Serie A, dove è stato frenato da infortuni e problemi con la società causa rinnovo, ha messo a referto 8 gol in 22 presenze.