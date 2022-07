Calciomercato Roma: per l'attacco corsa a due fra Belotti e Ramos

La Roma, che si è riunita oggi a Trigoria, cerca una punta. Nel ruolo di attaccanti puri sono due i nomi sulla lista di Mourinho: Andrea Belotti e Goncalo Ramos.

Occhi su Ramos

La ricerca di un attaccante da parte della Roma va inserita nel quadro sempre più concreto della cessione di Zaniolo alla Juventus. Fra gli obiettivi giallorossi c'è Goncalo Ramos. Attaccante portoghese classe 2001 di proprietà del Benfica. Il prezzo del suo cartellino però è alto, la bottega lusitana è cara soprattutto dopo la buona stagione passata dell'attaccante che si è fatto ammirare in Champions League per il gol al Liverpool. In campionato ha totalizzato 7 reti in 29 partite. Per liberarsi di Ramos, il Benfica chiede fra i 18 e 20 milioni di euro. Per limare la cifra dovrà intervenire Mendes, procuratore dell'attaccante ma anche di Mourinho. Ramos potrebbe giocare da prima punta al posto di Abraham, ma anche da seconda punta a supporto dell'inglese.

Occasione Belotti

Andrea Belotti (classe '93) è un'occasione per la Roma. Il Gallo ha lasciato il Torino a parametro zero ed è svincolato. Sarebbe un rinforzo importante per Mourinho a costi molto contenuti che ne apprezza l'abnegazione. Il calciatore però non infiamma Trigoria e per questo la Roma prende tempo. Sull'attaccante campione d'Europa con l'Italia di Mancini, c'è anche il Monaco. L'ex capitano del Torino è stato accostato ai giallorossi già nella scorsa stagione, quando la Roma provò ad acquistarlo ma si tirò indietro dopo le grosse pretese economiche di Cairo.

Smentito Isco

Perde quota invece Isco. Il calciatore nella giornata di ieri era stato accostato alla Roma in maniera netta. Da Trigoria però arrivano smentite. Il calciatore svincolato piace ai giallorossi ma non c'è nessun accordo, con lo spagnolo che vorrebbe continuare a giocare in Liga.