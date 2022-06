Calciomercato Roma, tesoretto da oltre 80 milioni: Pinto punta Berardi per l'attacco

Il mercato della Roma sarà anche ricco di diverse uscite. Infatti Tiago Pinto sta lavorando molto sulle cessioni per guadagnare un tesoretto non indifferente da mettere sul mercato per regalare a Mou un grande colpo per la prossima stagione.

Roma, tesoretto super

Tantissimi i nomi in uscita dalla Roma. Molti esuberi riguardano la zona di centrocampo dove in cima c'è Jordan Veretout (29 anni). Il francese ha tanti estimatori in Francia e in Italia (Milan e Napoli) ed è valutato dalla Roma 15 milioni di euro. In mediana la Roma, già da diverse sessioni, sta cercando di liberarsi di Diawara (24 anni e 8 presenze stagionali) valutato 8 milioni di euro (dopo un investimento di oltre 20 milioni da parte della Roma nel 2019) e che pesa sulle casse giallorosse 2,5 milioni di euro a stagione come ingaggio. Il prezzo di vendita può scendere ancora. In partenza anche Villar (24) non visto da Mou così come Darboe (21). Per le loro cessioni la Roma spera di incassare circa 8 milioni di euro. Sulla lista dei partenti ci sono anche Carles Perez (24 anni) che piace tanto in Liga e Bundesliga, la Roma è pronto a cederlo a 8 milioni ed El Shaarawy. Per il Faraone in scadenza nel 2023 e con ingaggio di 3,5 milioni di euro, i giallorossi chiedono 8 milioni. Su di lui ci sono Monza e Atalanta. A questi si aggiungono anche Fuzato, Felix (in prestito con obbligo/diritto di riscatto) e soprattutto i riscatti di ex giocatori in prestito nella scorsa stagione. Rientrano in questo gruppo Olsen, Under, Pau Lopez, Calafiori, Reynolds e Florenzi che porteranno nelle casse della Roma quasi 30 milioni di euro. A questi va aggiunto il 30% della rivendita sulla futura cessione di Frattesi, e 20% su quella di Under.

Da capire pure la situazione Kluivert, su cui il Nizza chiede lo sconto dagli iniziali 15 milioni pattuiti per il riscatto. E resta da scoprire il futuro di Zaniolo valutato dalla Roma fra i 50 e 60 milioni con i giallorossi che hanno rifiutato già le prime offerte del Milan (25 milioni più uno fra Saelemaekers e Rebic). La Roma ha anche chiuso le porte e rifiutato un'offerta da 60 milioni del Newcastle per Pellegrini. Il capitano è incedibile.

I grandi colpi

La priorità resta un centrocampista, un regista. Per 20 milioni la Roma può arrivare al francese Aouar classe '98 e di proprietà del Lione anche se l'obiettivo numero uno resta il solito Xhaka (29 anni) dell'Arsenal ma con un tesoretto così sostanzioso si può riportare a casa Frattesi (classe '99) felice di tornare a Trigoria. Resta nei preferiti anche Isco.

Per quanto riguarda l'attacco molto dipende da Zaniolo. Una sua partenza potrebbe aprire una vera rivoluzione nell'attacco romanista e spingere Mou sul suo caro 4-2-3-1. In caso di addio del 22, che ha deciso la finale di Conference League e con Dybala più distante, ecco che la Roma si fionderebbe su due esterni importanti: Berardi ('94) e uno fra Guedes ('96) e Lingard ('92). L'italiano leader del Sassuolo, pronto ad un salto dalla provincia ad una big, è una richiesta di Mourinho e può arrivare nella Capitale per 30 milioni di euro, stessa cifra che chiede il Valencia per Guedes. Lingard andrà via a parametro zero dal Manchester United e Mou lo conosce bene avendolo già allenato all'Old Trafford. L'inglese con Mou ha espresso il suo miglior calcio scendendo in campo 107 volte e mettendo a segno 20 reti.