Calciomercato Lazio: le ultime da Formello

Calma piatta a Formello. In casa Lazio nonostante qualche tentativo e richiesta di Sarri, non c’è spazio di manovra sul mercato con Lotito che conferma tutta la rosa che ha iniziato la stagione.

I calciatori cercati

La Lazio ha provato a regalare a Sarri un nuovo esterno offensivo. In un primo momento, i biancocelesti avevano cercato giocatori d’esperienza come Candreva e Bernardeschi. Sul primo che aveva aperto al ritorno c’è stato il secco no della Salernitana, sul secondo ha pesato l’ingaggio elevato. Successivamente la squadra mercato laziale ha virato su giovani promettenti Clarke del Sunderland e Whittaker del Plymouth ma i club inglesi hanno chiuso la porta. Nelle ultime ore si è riacceso l’interesse per Laurientè del Sassuolo ma l’infortunio di Berardi ha bloccato tutto. Salvo colpi di scena, non arriverà nessun nuovo attaccante alla Lazio.

Le cessioni

Resta sul piede di partenza Kamada. Il giapponese arrivato a parametro zero in estate ha deluso le aspettative e orami è l’ultima scelta di Sarri per il centrocampo. Il nipponico già sul mercato non ha ricevuto offerte ma il suo addio è certo a giugno quando lascerà la Lazio in scadenza di contratto. Un altro giocatore che saluterà i biancocelesti in estate sarà Felipe Anderson. Il brasiliano in scadenza non rinnoverà con i biancocelesti ed è vicino a firmare con la Juventus a zero per la prossima stagione.

Sarri e la dirigenza

La Lazio non farà nessun nuovo acquisto in questa sessione di mercato. La dirigenza biancoceleste, come confermato dal ds Fabiani valuterà solo opportunità di giovanissimi. Per il club la rosa è competitiva e completa per puntare al quarto posto. Maurizio Sarri sperava di ricevere rinforzi. Il tecnico non è soddisfatto della fase offensiva e avrebbe gradito anche un nuovo acquisto a centrocampo, Ricci del Torino, vista la situazione legata a Kamada.

A giugno è previsto l'arrivo di Valeri dalla Cremonese a parametro zero.