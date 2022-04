Dybala in e Zaniolo out. Così la Roma diventa davvero grande Il calciomercato della Roma è in fermento. La squadra giallorossa è in corsa per Dybala il talento argentino in scadenza con la Juve. Il suo arrivo, finanziato da Zaniolo, renderebbe la Roma competitiva

Nelle ultime settimana si parla di un clamoroso colpo di mercato della Roma: Paulo Dybala. L'argentino lascerà la Juventus al termine della stagione a parametro zero e ancora deve scegliere la sua prossima destinazione. Ma Dybala alla Roma è solo fantamercato?.

Dybala in giallorosso sarebbe il più grande affare della storia della Roma recente. La Joya è uno di quei calciatori che sposta l'equilibrio delle partite, dei campionati e vincere fa parte del suo dna. Il suo arrivo nella Capitale è difficile, ma non impossibile. In campo Dybala con le sue giocate di alta classe, gol e assist formerebbe una coppia d'attacco da sogno con Tammy Abraham. Al centravanti inglese, autore di una grande stagione, manca un vero e proprio partner offensivo: Shomurodov non accreditato, Afena-Gyan troppo acerbo, Perez meteora, Zaniolo troppo altalentante il cui unico vero e proprio exploit è la tripletta contro il Bodo/Glimt. Non spaventa nemmeno la cifra dell'ingaggio, 7 milioni di euro, non impossibile per le casse giallorosse (Abraham il più pagato ne percepisce 6). La Roma ha bloccato i futuri rinnovi e pensa a cessioni di un certo peso quali Cristante ma soprattutto Zaniolo, che finanzierebbero il colpo Dybala a parametro zero

Proprio il futuro di Zaniolo può essere la carta vincente per il trasferimento dell'argentino. Il numero 22 giallorosso, è affascinato dalla Juventus che a sua volta lo segue da anni e lo ha inserito nella lista dei suoi obiettivi. La sua cessione (non meno di 50 milioni) non è da vedere in maniera negativa nell'ambiente Roma, specie se il sostituto fosse Dybala. L'argentino al posto di Zaniolo garantirebbe alla Roma un upgrade importante a livello di campo, uno dei pochissimi numeri 10 rimasti in circolazione e di visibilità. Mourinho avrebbe fra le mani un campione vero e proprio (che nella rosa giallorossa manca) su cui fare affidamento e su cui costruire una Roma vincente. I giallorossi cederebbero un calciatore dal possibile grande futuro (di cui al momento si sono perse le tracce) per una solida certezza.

Può sembrare fantamercato ma non lo è. Zaniolo-Juventus è una pista calda da mesi, il suo rinnovo è congelato ed è lui il numero uno scelto dai bianconeri per sostituire proprio Dybala. L'argentino in giallorosso sarebbe una garanzia di competitività, un segnale a tutto il campionato: la Roma è grande.

Dybala-Roma, una storia di mercato difficile ma non impossibile per rendere la Roma di Mourinho grande davvero.