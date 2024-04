Weekend del Natale di Roma: tutti gli eventi in programma sabato 20 e domenica 21 aprile

Roma compie 2777 anni. Quest'anno il 21 aprile cade di domenica e sarà l'occasione per festeggiare la Città Eterna per un intero weekend. Dalle rievocazioni storiche, fino a diversi appuntamenti culturali, gastronomici, musicali che rendono davvero speciale questo Natale di Roma 2024.

Di seguito un elenco di appuntamenti in programma sabato 20 e domenica 21 aprile da non perdere in città:

Gruppo Storico Romano per il 2777° compleanno di Roma

In occasione del 2777° compleanno dell’Urbe, l’area del Circo Massimo ospita le tradizionali attività del Gruppo Storico Romano con rappresentazioni di antichi riti e feste, spettacoli gladiatori e rievocazioni storiche. Tre giorni di cultura, storia, amore e tradizione caratterizzati dall’allestimento del consueto Castrum imperiale e repubblicano in cui si succederanno incontri con autori, musica, mostre e laboratori didattici per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale di Roma nei Musei Civici

In occasione del Natale di Roma, dal 19 al 22 aprile, in programma quattro giorni di eventi, visite guidate e laboratori nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale, a cura della Sovrintendenza Capitolina, per festeggiare insieme la città e il suo ricco patrimonio culturale. Previsti appuntamenti accompagnati da interpretariato in Lingua dei segni italiana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre il Roseto Comunale

Il 21 aprile, in occasione del Natale di Roma, il Roseto comunale riapre al pubblico ad ingresso gratuito. Un’opportunità per tornare ad ammirare una collezione botanica unica, composta da rose provenienti da tutto il pianeta. Una tradizione che, ormai, va avanti da anni, nonché un’occasione per tanti cittadini di scoprire uno splendido giardino che ospita una straordinaria collezione botanica composta da varietà di rose provenienti da tutto il mondo. Il roseto sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 17.30, giorni festivi inclusi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il fenomeno di luce al Pantheon

Un fenomeno affascinante, quasi magico, che si verifica solo una volta l'anno. Ogni 21 aprile, i raggi del sole penetrano nell'oculo del Pantheon alle 12 precise, illuminando perfettamente la porta di bronzo d'ingresso, quella da cui oggi entrano i visitatori ma da cui, tanti anni fa, accedeva l'imperatore. L'effetto di luce che, ancora oggi, affascina romani e turisti, aggiungendo un tocco regale al Natale di Roma, fu progettato già al momento della costruzione del Pantheon da parte di Agrippa, genero dell'imperatore Augusto, nel 27 a.C. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

Il 20-21 aprile, presso il Garum Museo della Cucina davanti al Circo Massimo torna in scena Ficus al Massimo, il primo market con creazioni realizzate da artigiani e designer all’interno di un suggestivo museo. Un mercatino che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location dove si respira l’aria di un glorioso passato, in Via dei Cerchi 87. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villaggio per la Terra

Fino a domenica 21 aprile torna il Villaggio per la Terra, classico appuntamento di primavera che coinvolge studenti, famiglie, attivisti, sportivi e visitatori da tutta Italia per condividere l'impegno per il Pianeta, l'amore per la Natura, il gusto per la pratica sportiva, il piacere della cultura, della musica e dell'arte in generale. Tra la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio, circa 600 eventi gratuiti aperti a tutti: laboratori ludici e didattici, lezioni, incontri e dibattiti sui temi della sostenibilità del sociale e dell'innovazione, presentazioni di libri, proiezioni, giochi tradizionali, campi sportivi, esibizioni musicali ed artistiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival delle Scienze di Roma

Fino a domenica 21 aprile torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il Festival delle Scienze di Roma. Giunto alla sua XIX edizione, la kermesse porta in primo piano il tema "Errori e meraviglie". Sarà un'edizione dedicata alla meraviglia che accompagna ogni scoperta, motore che spinge scienziate e scienziati a esplorare, a porsi domande e a mettere in discussione le conoscenze consolidate, andando sempre oltre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Annalisa al Palazzo dello Sport

Il successo di Annalisa è inarrestabile. La cantante, sempre in vetta alle classifiche con i suoi brani, è pronta per approdare nella Capitale con il suo tour 2024. "Tutti nel vortice Palasport" è il concerto che porterà live al Palazzo dello Sport di Roma i brani del disco "E poi siamo finiti nel vortice", il prossimo 21 aprile 2024. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market al San Paolo District

Sabato 20 e domenica 21 aprile il Vintage Market arriva con una Special Edition al San Paolo District. Oltre 200 espositori, un’area per bambini con attività speciali, un'area food & beverage aperta dalle 10 alle 20 e molte altre novità. E' in allestimento una una super area arcade con decine di giochi legati per sempre ai ricordi della nostra infanzia. C'è solo una differenza rispetto al passato: non dovrai mettere 200 lire per giocare, tutti i giochi saranno gratuiti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Broadway Celebration

Broadway Celebration è lo show concerto in arrivo dal 20 aprile all'Auditorium Conciliazione. Un cast d’eccezione e una scaletta a ritmo serrato accompagneranno il pubblico in un incredibile viaggio nel mondo travolgente del grande musical di Broadway e del West End di Londra. Questo straordinario show-concerto ripercorre, in un crescendo di emozioni e in un atmosfera solenne e festosa, la storia del grande musical americano, attraverso l’esibizione delle sue arie e brani più famosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Music Day Roma

La nuova edizione del Music Day Roma avviene in perfetta coincidenza con il Record Store Day, la giornata mondiale dedicata ai negozi di dischi e agli amanti del caro vecchio vinile. Tutte le novità discografiche che escono appositamente in questo giorno saranno pertanto disponibili presso gli stand degli espositori presenti insieme ad altre migliaia di vinili, cd, libri, poster, oggettistica e memorabilia. In questa edizione fra gli altri saranno presenti, Piotta, Tullio De Piscopo, Guido & Maurizio De Angelis, Giampiero Ingrassia, Massimo Vanni, Giuseppe Pambieri, etc. Sarà possibile incontrarli, acquistare copie dei loro lavori arricchendoli con le firme degli artisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tiburtino TTS Street Food

Il grande festival dello street food arriva in via Tiburtina dal 19 al 21 di aprile, a due passi dagli Studios cinematografici. Una tre giorni per degustare il miglior cibo Street Food del momento preparato con maestria e modalità espressa da una brigata selezionata di 30 street chef provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo. Delizie da assaporare sia a pranzo che a cena, dolci e salati in grado di soddisfare ogni palato: portate di carne e pesce alla piastra, antipasti sfiziosi, fritti deliziosi, ricette tradizionali e reinterpretate, opzioni vegane, proposte senza glutine e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del carciofo di Roma

La Sagra del Carciofo di Roma torna alla Città dell’Altra Economia di Testaccio. Sabato 20 e domenica 21 aprile prenderà il via la simpatica e stuzzicante sagra per celebrare l’ortaggio simbolo della stagione primaverile. All’ombra del Monte dei Cocci, racchiusi nell’antico Campo Boario dell’Ex Mattatoio di Testaccio, delimitato dagli argini del Lungo Tevere verrà realizzato il villaggio che accoglierà Chef e Ristoratori per realizzare un menù interamente a base di carciofi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Canzoni romane, stornelli e serenate con il Maestro Paolo Gatti

In questo spettacolo il Maestro Paolo Gatti, virtuoso della chitarra classica, offrirà un percorso ricco di detti e proverbi popolari, di curiosità sugli usi e costumi del popolo romano, accompagnati da canzoni, stornelli e serenate come "Serenata sincera", "Nina si voi dormite", "Barcarolo Romano", "Cento campane", "Amore vie' giu'", e molte altre. Verranno ricordati anche i grandi artisti del passato, come Romolo Balzani, Gabriella Ferri, Renato Rascel, Ettore Petrolini e Fiorenzo Fiorentini. Un omaggio speciale sarà dedicato ad Anna Magnani nel cinquantenario della sua scomparsa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pomezia Chocolate

Pomezia Chocolate è la manifestazione dedicata agli artigiani del cioccolato e alle loro produzioni in programma, dal 18 al 21 aprile, in piazza Indipendenza. Maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia esporranno l’essenza del “cibo degli Dei”. Praline, tavolette, creme ma anche tante creazioni per palati più esigenti, tutte prodotte con cioccolato di altissima qualità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]