Maxi scambio fra Roma e Atalanta: tutti i nomi in ballo

Il calciomercato della Roma ad oggi è fermo a tre colpi: Matic, Svilar e Celik. Lo stallo per Frattesi (che spinge per tornare a Trigoria) e la situazione Zaniolo insieme a quella di Dybala, stanno spingendo i giallorossi su altri fronti.

Roma su Pasalic

Nelle utlime ore Tiago Pinto ha incontrato i vertici dell'Atalanta a Milano. Argomento di discussione diversi giocatori in uscita da entrambe le parti. Il gm portoghese ha chiesto alla Dea informazione sul centrocampista croato Mario Pasalic ('95) autore di 13 gol nello scorso campionato. Il calciatore però non è in vendita da parte dell'Atalanta ma potrebbe uscire in caso di offerte ritenute interessanti. La sua valutazione è di circa 18 milioni di euro. Per abbassare il prezzo del suo cartellino la Roma sarebbe pronta ad inserire nella trattativa Veretout ('93). Il francese punta a restare in giallorosso ma i piani della Roma sono altri.

Mourinho apprezza il croato per la sua duttilità visto che è capace di giocare sulla trequarti ma anche in mediana, ma soprattutto per la sua abilità negli inserimenti e nel trovare la porta proprio quello che è mancato alla Roma nella scorsa stagione. I giallorossi sono pronti a puntare sul croato in caso di fumata nera per Frattesi.

Roma-Atalanta maxi scambio

Nell'incontro fra i dirigenti di Roma e Atalanta si è parlato di molti nomi oltre a quello di Pasalic. I capitolini avrebbero chiesto infatti informazioni su Miranchuk ('96) trequartista russo mai entrato nei meccanismi di Gasperini (56 presenze e 9 gol). Sul piatto è stato messo Carles Perez ('98) che a Roma non ha mantenute le alte aspettative del suo arrivo dal Barcellona. Entrambi i calciatori sono in scadenza nel 2024 con i rispettivi club. Sempre per quanto riguarda gli esterni Gasperini avrebbe puntato El Shaarawy ('92) che potrebbe rientrare anche nella trattativa per Pasalic. Il Faraone ha il contratto in scadenza nel 2023 (ingaggio da 3,5 milioni e mezzo) con i giallorossi e al momento di rinnovo non se ne parla. La Roma punta ad alleggerire il monte ingaggi e l'ex Milan potrebbe lasciare Trigoria anche perchè non è un titolare fisso di Mourinho.

Pasalic-Miranchuk e Veretout-El Shaarawy-Carles Perez sono tutti i nomi usciti fuori dal vertice fra Pinto e i dirigenti nerazzurri.