Zaniolo-Juve c'è l'accordo. Muro della Roma

Fra la Juventus e Nicolò Zaniolo, c'è la Roma. Infatti a bloccare la cessione del numero 22 è il club giallorosso che non si ritiene soddisfatto dell'offerta presentata dai bianconeri.

Juve-Zaniolo c'è l'accordo

La Juventus non molla Nicolò Zaniolo e viceversa. La dirigenza bianconera ha incontrato più volte Vigorelli, agente di Zaniolo, e ha trovato l'accordo con calciatore. La Vecchia Signora ha offerto a Zaniolo quadriennale da quattro milioni di euro (compresi i bonus) e quindi un contratto fino al 2026. Il calciatore ha accettato l'offerta juventina, superiore di un milione e mezzo rispetto al suo ingaggio attuale alla Roma.

La Roma alza il muro

La Juventus ha l'accordo con Zaniolo ma no con la Roma. I giallorossi valutano Zaniolo 50 milioni di euro e hanno rifiutato già la proposta dei bianconeri di inserire una parte cash di 20-25 milioni di euro più una contropartita tecnica (Arthur, Kean o McKennie). Ma non solo, la Roma al momento ha detto no pure alla nuova proposta juventina di un prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30-35 milioni di euro che possono arrivare a 40 per via di alcuni bonus facilmente raggiungibili. La Roma come ribadito più volte prenderà in considerazione un'offerta cash. La Juve spera di convincere i giallorossi puntando anche sulla volontà del calciatore di vestire bianconero.

Compleanno e polemica

Lo scorso 2 luglio Zaniolo ha compiuto 23 anni. E non sono mancate le polemiche. L'attaccante giallorosso sul suo Instagram ha ricondiviso gli auguri di tanti suoi amici fra cui quelli dell'attaccante della Juventus Kean (i due sono grandi amici). A far scalpore però è stata la mancata ricondivisione del suo partner d'attacco nella scorsa stagione alla Roma: Tammy Abraham. L'inglese ha infatti fatto gli auguri a Zaniolo tramite una stories non ricondivisa e poi cancellata dopo qualche ora dallo stesso centravanti.