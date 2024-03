Zaniolo snobba la Lazio: "Improponibile"

Nicolò Zaniolo negli ultimi giorni è stato accostato alla Lazio del nuovo corso Tudor. Un trasferimento che avrebbe infuocato la Capitale del pallone, visto il trascorso del classe ’99 ma che resterà solo fantacalcio. Infatti è lo stesso attaccante a dire no ad un futuro in biancoceleste.

Zaniolo: “Lazio improponibile”

In un’intervista al Corriere dello Sport, Zaniolo non ha chiuso ad un suo ritorno in Italia (attenzione al Milan, ndr) ma ha chiuso le porte alla Lazio che fra Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro dovrà rinnovare i suoi esterni d'attacco. “Per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe (il trasferimento, ndr) una situazione improponibile” – ha dichiarato l’attaccante della Nazionale Italiana.

Zaniolo e la Lazio

Difficile è un eufemismo per definire il rapporto fra Zaniolo e la tifoseria biancoceleste. L’ex attaccante della Roma infatti è stato preso di mira più volte, anche con beceri cori, da parte dei tifosi laziali e lui dal suo carattere non pacato ha reagito con gesti da condannare. Fra tutti si ricorda il dito medio mostrato verso i laziali nel derby perso per 3-2 (il primo di Mourinho, ndr) con conseguente multa salata da parte del Giudice Sportivo. Un brutto rapporto col mondo Lazio, squadra mai battuta da Zaniolo in carriera con un bilancio di un pareggio e tre sconfitte (unica vittoria giallorossa nell’era Mou con l’ex 22 in panchina, ndr).