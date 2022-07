Calciomercato Roma: valutazioni in corso per Zaha

In partenza per il ritiro in Portogallo e aspettando il momento giusto per l'intreccio di mercato Zaniolo-Dybala, la Roma valuta gli altri nomi per l'attacco.

Offerto Zaha

Dopo Ramos (2001) del Benfica e Belotti ('93) svincolato, che aspetta solo la chiamata della Roma, ai giallorossi è stato offerto Zaha del Crystal Palace. Attaccante esterno, ivoriano classe 1992, Zaha è in uscita dal club inglese con cui ha un contratto fino al 2023. Col il Crystal Palace vanta 429 presenze e 83 gol (15 nella scorsa stagione). La richiesta per l'attaccante è fra i 20-25 milioni di euro circa.

Le mosse della Roma

La Roma valuta con interesse Zaha. Il calciatore piace a Mourinho che lo apprezza per le sua atleticità e per la sua capacità di giocare sia da esterno che da punta centrale. Tiago Pinto però intende abbassare di molto le richieste economiche del club inglese inserendo una contropartita tecnica. Agli inglesi infatti piace molto il giovane Felix Afena-Gyan (2003) lanciato da Mou in questa stagione e fresco di rinnovo fino al 2026. Il Crystal Palace valuta l'attaccante giallorosso fra i 10-12 milioni di euro e potrebbe rientrare in uno scambio con Zaha con conguaglio giallorosso a favore del club inglese.

Zaha nella Roma

L'arrivo di Zaha alla Roma, non chiuderebbe le porte a Dybala ma darebbe a Mou un giocatore molto duttile. Infatti l'attaccante africano potrebbe giocare al posto di Abraham, diventandone il vice, ma anche insieme all'inglese sia in un attacco a due o in un tridente più offensivo. Un giocatore maturo e di esperienza. Profilo che piace molto a Mourinho.