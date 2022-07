La mossa della Roma: via Zaniolo, dentro Dybala

Lentamente Nicolò Zaniolo si avvicina sempre di più alla Juventus. La cessione non spaventa la Roma che ha individuato, sotto richiesta di Mourinho, in Dybala il sostituto del 22.

Zaniolo-Juve, la Roma abbassa le pretese

La Roma si è decisa nel vendere Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso è stato pure preservato dal primo test stagionale a porte chiuse a Trigoria contro il Trastevere (5 a 0 per i giallorossi). Il riposo forzato del classe '99 è dovuto ad un problema fisico, una leggera lombalgia, ma anche al fatto di preservarlo in vista della cessione che orami sembra inevitabile. La Roma ha abbassato le pretese economiche per Zaniolo passando dai 50-60 milioni richiesti ad inizio estate ai 40-45 di oggi. Cifra più alla portata per la Juventus, considerando anche l'entrata economica successiva alla cessione di De Ligt (asta fra Chelsea e Bayern Monaco). Inoltre i giallorossi hanno aperto alla modalità del prestito oneroso (10-12 milioni di euro) e obbligo di riscatto a 30-33 milioni. Rimane il secco no alle contropartite tecniche da Arthur a McKennie. L'accordo fra Zaniolo e la Vecchia Signora c'à sulla base di un quadriennale da 4 milioni di euro (bonus compresi) a stagione. Attualmente ne guadagna 2,5 in giallorosso (bonus compresi) e col contratto in scadenza nel 2024 e il discorso rinnovo è stato rinviato a settembre, se resterà a Trigoria.

Obiettivo Dybala

Dopo il pugno duro mostrato dalla Roma nella trattativa, i giallorossi hanno allentato la presa soprattutto perchè la corsa per Dybala ('93) si è riaperta. L'argentino svincolato, è stato da mesi immaginato interista ma l'Inter ha virato su Lukaku lasciando la Joya ancora senza contratto. Ad inizio mercato (ma anche prima) Dybala chiedeva 8 milioni, adesso a circa un mese dal via della stagione le sue pretese economiche sono scese a 6 milioni di euro. Cifra alla portata della Roma. Mourinho ha aperto alla cessione di Zaniolo ma vuole Dybala come sostituto. L'ex numero 10 bianconero accetterebbe il trasferimento nella Capitale, come confermato da Totti tempo fa e suo grande sponsor. Con Dybala al posto di Zaniolo, la Roma avrebbe un top player da affiancare a Abraham e la squadra si garantirebbe un giocatore da 10-15 gol a campionato. Un affare di campo per Mou ma anche a livello mediatico per la Roma e per i Friedkin.