Ufficiale Angelino. Chi è il nuovo terzino della Roma

Mancava solo l'annuncio che adesso è arrivato: Angelino è un nuovo giocatore della Roma. Lo spagnolo ha superato le visite ed è subito a disposizione di De Rossi che aveva fortemente chiesto un terzino sinistro e pronto a debuttare all'Olimpico contro il Cagliari per la partita della 23esima giornata.

L'annuncio

Angelino arriva alla Roma dal Lipsia dopo aver giocato la prima parte di stagione al Galatasaray. Il terzino arriva a Trigoria con la formula del prestito fino a giugno 2024, con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024" è il comunicato del club.

"Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione. E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione” - sono state le prime parole di Angelino.

Chi è

Angelino è un terzino spagnolo classe 1997. Il calciatore vanta tanta esperienza internazionale con trascorsi anche in Premier League, Liga e Bundesliga. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray. Dotato di una buona tecnica, Angelino fa della fase di spinta la sua arma migliore e arriva alla Roma per fare il titolare sull'out mancino viste le difficoltà di Spinazzola (ora infortunato), Zalewski e Kristensen. Il calciatore indosserà la maglia numero 69.

"Con Angelino diamo il benvenuto a un calciatore nel pieno della maturità calcistica: riteniamo che le sue caratteristiche tecniche, unite al bagaglio di esperienze che ha accumulato nelle leghe europee più competitive, possano sposarsi con la nostra rosa e accrescerne il potenziale”, ha commentato il dimissionario Tiago Pinto parlando del secondo acquisto giallorosso del mercato invernale dopo Huijsen. Il portoghese ora proverà a piazzare diversi esuberi da Kumbulla a Belotti e regalare a DDR un esterno offensivo prima di lasciare la Roma.