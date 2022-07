Zaniolo-Juventus: "Se vuole andarsene non insultatelo"

Zaniolo alla Juventus è il tormentone del calciomercato. La Roma non si oppone ma aspetta l'offerta giusta col giocatore che spinge per vestire bianconero. Conferme arrivano dai social da parte di Benedetta, sorella del calciatore romanista.

"Non insultatelo"

"Se lui vuole andare non significa insultarlo e minacciarlo personalmente". Questo è stato uno dei messaggi della sorella di Zaniolo lasciato sotto un video Tik Tok di una fan page della Roma. Il filmato riprendeva della azioni di Dybala (oggetto del desiderio di Mourinho e candidato numero uno a sostituire il 22 romanista) sotto il verso "trovi un altro più bello che problemi non ha" la nota canzone "Tanti auguri" di Raffaella Carrà. Destinatario del messaggio ovviamente Zaniolo. In difesa del fratello è arrivata Benedetta, attaccando il creatore del video "di sputare nel piatto dove ha mangiato" ricevendo come risposta da altri utenti che in realtà è il contrario.

Non è la prima volta che la famiglia Zaniolo scende sui social in difesa di Nicolò. In questo caso le parole della sorella certificano la volontà del calciatore che nei giorni precedenti ha prima saltato l'amichevole col Trastevere e poi l'allenamento prima della partenza per il Portogallo dove la Roma proseguirà il suo ritiro estivo (oggi alle 12 partita contro il Sunderland).

Accordo Juve-Zaniolo, no con la Roma

La Juventus e Zaniolo hanno trovato l'accordo sulla base di un quadriennale da 4 milioni di euro (bonus compresi). Per la fumata bianca però manca l'accordo fra i bianconeri e i giallorossi. La Roma ha abbassato un pò le pretese, sia per la volontà del 22 sia perchè sa di avere carte importanti da giocarsi nella partita Dybala. La richiesta romanista è fra i 45-50 milioni di euro. La Juventus non ha ancora presentato l'offerta giusta volendo inserire nella trattativa Arthur ricevendo un secco no da Trigoria. La Roma è pronta a concedere alla Vecchia Signora la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'incotro di ieri fra Tiago Pinto e Vigorelli, agente di Zaniolo, è servito per ribadire come ancora non sia arrivata nessuna offerta ufficiale da Torino.