Calciomercato Roma: arriva Angelino. Ecco le cifre dell'affare

La Roma scenderà in campo questa sera contro la Salernitana per la ventiduesima giornata ma nel frattempo è pronta a chiudere il suo secondo colpo di mercato. Infatti ormai è in chiusura l’affare Angelino.

Chi è

Angelino è un terzino mancino classe 1997. La sua Caratteristica principale è sua propensione offensiva in fase di spinta, tanto da essere utilizzato saltuariamente in carriera anche da esterno alto. Le sue corse e i cross avevano fatto innamorare Guardiola ma al Manchester City non è mai riuscito ad imporsi. Si rilancia in Germania fra Hoffenheim e Lipsia prima dei sei mesi al Galatasaray.

Le cifre

Angelino, atteso oggi a Roma, arriverà dal Lipsia a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro. Il giocatore guadagnerà due milioni (lordi) fino a giugno. A sbloccare la trattativa è stata la volontà del calciatore ma soprattutto quella del Galatasaray, squadra dove era in prestito il giocatore, che aveva messo in panchina il calciatore perché non intenzionato a riscattarlo. Infatti alla 20esima presenza il club sarebbe scattato l’obbligo di riscatto da Istanbul.

Angelino nella Roma

Angelino arriva nella Roma di De Rossi per fare il titolare. Per fare il suo 4-3-3 DDR aveva espressamente chiesto un terzino sinistro di ruolo visti i continui problemi fisici di Spinazzola e Zalewski considerato dal tecnico un esterno offensivo. Una volta ufficializzato, Angelino sarà pronto a giocare già contro il Cagliari nel prossimo turno e prendersi la titolarità della corsia esterna.