Dybala gioca la finale di Europa League? Il punto della situazione

La Roma ha pareggiato contro la Salernitana (2-2) col quarto posto ora quasi impossibile da raggiungere ma i pensieri giallorossi sono proiettati altrove. Una parte sicuramente a Budapest sede della finale di Europa League contro il Siviglia (vincerla vorrebbe dire andare in Champions League), un’altra parte alle condizioni di Paulo Dybala.

Tiago Pinto e Mou su Dybala

Nelle parole di Tiago Pinto si percepisce molta cautela e gestione sulle condizioni di Dybala: “Sta recuperando, non si sentiva al 100%”. Da qui la scelta di non convocare l’argentino contro la Salernitana. Più negativo, scenico e disfattista Mourinho nel post partita: “Dybala sta male, non so se sarà a disposizione per la partita col Budapest. Non sono ottimista”. Un messaggio che ha fatto crescere l’ansia al popolo giallorosso.

Il problema di Dybala

Dybala non ha alcun problema muscolare. La Joya ha recuperato dagli acciacchi dell’ultimo periodo. L’argentino però accusa ancora un problema alla caviglia. Un infortunio provocato da un’entrata durissima di Palomino in Atalanta-Roma (3-1) del 24 aprile.

La gestione di Dybala

Dybala è in ripresa e in fase gestione. La Joya è tornata ad allenarsi in gruppo e nell’ultimo mese il suo impiego è stato limitato. Il 21 giallorosso dopo l’entrata killer di Palomino è sceso in campo per 20 minuti contro l’Inter (1-2) e Bayer Leverkusen (1-0). Ingressi per mettere minutaggio nelle gambe e ritrovare il ritmo partita. Dopo aver saltato la Salernitana, Dybala va verso l’esclusione preventiva anche contro la Fiorentina per evitare rischi ed essere a disposizione per la partita più importante della stagione, preziosissima anche per preparare la prossima annata giallorossa.