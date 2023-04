Atalanta-Roma 3-1: Autogol e pasticci difensivi, Mou cade a Bergamo. Cronaca, pagelle e commento della partita

La Roma perde per tre a uno allo Gewiss Stadium contro l'Atalanta. I giallorossi pagano i 120 minuti di Europa League contro il Feyenoord, non danno ritmo alla partita e continuità al filotto di buoni risultati. Mai pericolosi, gli uomini di Mou vengono colpiti prima da Pasalic nel primo tempo e poi da uno sfortunato autogol di Llorente nella ripresa. Nel finale Pellegrini suona la carica ma un gravissimo errore di Rui Patricio spegne i sogni rimonta giallorossi. Pesa l'assenza di Smalling leader della difesa romanista. Ibanez, peggiore in campo per distacco. Male anche Abraham che spreca l'occasione da titolare concessa da Mou, male anche Rui Patricio autore di un pesante errore in un momento chiave dell'incontro. Piove sul bagnato con problemi fisici per Llorente (fuori in lacrime) e Dybala. Roma raggiunta dal Milan in classifica a quota 56, con le due squadre che si sfideranno all'Olimpico sabato prossimo.

Atalanta-Roma, la cronaca

Al primo tiro in porta al 39esimo l’Atalanta passa in vantaggio. Scalvini ruba palla ad Abraham, serve Zapata che crossa in mezzo per Pasalic che col mancino al volo fulmina Rui Patricio. Ad inizio ripresa colpo di testa di Abraham che però non trova la porta. Al 74esimo Palomino chiama all’intervento Rui Patricio, sulla respinta del portiere arriva Toloi che scarica il destro trovando la sfortunata deviazione di Llorente. All'83esimo la Roma riapre la partita con Pellegrini che col mancino batte Sportiello. Un minuto dopo gravissimo errore di Rui Patricio, che in uscita bassa perde il pallone dalle mani e regala a Koopmeiners il 3-1. All'87esimo palo di Pellegrini direttamente da calcio di punizione.

Tabellino e pagelle

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 7, Dijmsiti 6 (dal 74’ Palomino 6,5), Scalvini 6,5; Zappacosta 6, Ederson 6 (dal 96' Soppy s.v.), De Roon 6, Maehle 6 (dall'82' Demiral s.v.); Koopmeiners 7, Pasalic 7 (dall'82' Hojlund s.v.); Zapata 7 (dal 96' Muriel s.v.). All.: Gasperini 7

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 4; Mancini 6 (dal 65’ El Shaarawy 5,5), Ibanez 4, Llorente 5; Celik 6, Bove 5,5 (dal 64’ Matic 6), Cristante 6, Zalewski 6 (dal 64’ Spinazzola 6); Pellegrini 7, Solbakken 5,5 (dal 64’ Dybala 6); Abraham 5 (dall'81' Belotti 6,5). All.: Mourinho 5

Marcatori: 39’ Pasalic (A), 75’ Toloi (A), 85' Koopmeiners (A); 83' Pellegrini (R)

Ammoniti: De Roon (A), Palomino (A), Koopmeiners (A), Solbakken (R)

Arbitro: Irrati

I top e flop giallorossi

Pellegrini 7: L'ultimo a mollare. Trova il suo terzo gol consecutivo e colpisce pure un palo.

Abraham 5: Mai pericoloso, perde ingenuamente il pallone che dà il via al primo gol dell'Atalanta.

Ibanez 4: Falloso, impreciso e sempre in ritardo. Disastroso. La sua prestazione spiega il perchè sia scivolato in panchina nelle gerarchie di Mou.

Rui Patricio 4: Incolpevole sui primi due gol, pessimo nel tre a uno bergamasco. Errore importante che spegne i sogni rimonta della Roma.