Roma-Bayer Leverkusen 1-0: Bove decisivo, i giallorossi sognano la finale di Europa League

La Roma batte per uno a zero il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi passano all'Olimpico grazie ad un gol di Bove acclamato da eroe dal tifo giallorosso. La squadra di Mou rischia solo ad inizio partita ma poi controlla i tedeschi mai realmente pericolosi. La Roma imposta i ritmi della partita, andando a fiammate e gestendo le forze. La Roma chiude così la sua campagna europea in casa e si mette in una posizione di vantaggio per la sfida di ritorno fra una settimana in Germania.

Roma-Bayer Leverkusen, la cronaca

Dopo pochi secondi occasione per i tedeschi con Hincapie che scappa via a Celik e mette in mezzo per Andrich che calcia debolmente. Altro pericolo per la Roma col destro che esce fuori di poco di Wirtz. Al 19esimo clamorosa parata di Hradecky che nega il gol a Ibanez con un intervento superlativo. Al 62esimo Roma in vantaggio con Bove: il 52 recupera palla serve Abraham che calcia trovando la parata di Hradecky ma sulla respinta arriva il centrocampista che calcia e fa esplodere l’Olimpico. Al 67esimo Roma pericolosa con una rasoiata di Belotti respinta dal portiere, ma stavolta Bove in acrobazia non riesce nel tap-in. All'87esimo pasticcio di Rui Patricio ma salva tutto Cristante sulla linea.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Cristante 6,5, Ibanez 6,5; Celik 5,5, Bove 7 (dal 76' Wijnaldum 6), Matic 6,5, Pellegrini 6,5, Spinazzola 6,5; Abraham 6,5, Belotti 6 (dal 76' Dybala 6). All.: Mourinho 7

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky 7;Tapsoba 6, Tah 6, Kossonou 6 (dal 35’ Bakker 5,5); Frimpong 5,5, Andrich 6 (dal 92' Amiri s.v.), Palacios 5,5, Hincapie 6; Diaby 5,5 (dal 72’ Adli 6), Hlozek 5,5 (dal 72’ Azmoun 5,5), Wirtz 6. All.: Xabi Alonso 5,5

Marcatori: 62’ Bove (R)

Ammoniti: Mancini (R), Ibanez (R), Pellegrini (R); Andrich (B), Diaby (B)

Arbitro: Oliver (ENG)

I top e flop giallorossi

Bove 7: Si costruisce da solo il gol. Recupera palla, serve il compagno ma non si ferma. Per una notte l'Olimpico è ai suoi piedi.

Ibanez 6,5: Dimentica l'errore contro l'Inter e sforna una partita attenta.

Abraham 6,5: Segnali di risveglio dell'inglese. Più presente di altre volte, sempre in pressing.

Belotti 6: Tanto impegno ma manca sempre quell'importante particolare per un attaccante: il gol.