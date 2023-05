Siviglia, tutte le informazioni sull'avversaria della Roma in finale di Europa League

Mercoledì 31 maggio la Roma sfiderà il Siviglia nella finale di Europa League. Una partita speciale per i giallorossi alla seconda finale europea consecutiva che affronteranno a Budapest grandi ex come Lamela e il ds Monchi.

Il percorso del Siviglia

Il Siviglia, al contrario della Roma, ha iniziato la sua stagione in Champions League. Gli spagnoli sono arrivati terzi nel proprio girone, alle spalle di Borussia Dortmund e Manchester City (finalista contro l’Inter di Inzaghi). Retrocesso il Siviglia ha superato lo spareggio contro il PSV, eliminato il Fenerbahce agli ottavi, ai quarti il Manchester United con una clamorosa rimonta iniziata all’Old Trafford e completata al Sanchez-Pizjuan e poi in semifinale ha eliminato sempre in casa ai supplementari la Juventus di Max Allegri. Il Siviglia in bacheca vanta ben 6 (record) vittorie in Coppa Uefa/Europa League, 4 negli ultimi 10 anni. Nella Liga 2022/2023 il Siviglia naviga al decimo posto.

La rosa fra ex Roma e Serie A

La formazione di Mendilibar (spagnolo classe ’61), propone un calcio tipico delle squadre spagnole improntato sul possesso palla e scambi veloci sfruttando al meglio i suoi esterni rapidi, tecnici e dal calcio velenoso dal limite dell'area Nella rosa dei rojiblancos allestita dal ds ex giallorosso Monchi, che non ha lasciato un bel ricordo nella Roma, ci sono tanti giocatori che hanno militato in Serie A. Primo fra tutti Erik Lamela, el Coco alla Roma dal 2011 al 2013 (67 presenze e 21 gol) e che con un colpo di testa ha eliminato la Juventus. Oltre all’argentino ex della Serie A troviamo il Papu Gomez (Catania e Atalanta), Suso e Ocampos (Milan e Genoa), Telles (Inter). In porta la rivelazione del mondiale in Qatar, Bonou portiere del Marocco. Capitano storico Jesus Navas (passato anche al Manchester City), mentre la stella della squadra non può che essere Ivan Rakitic (’88) che ha vinto tutto con la maglia del Barcellona. Salterà la finale Acuna, campione del mondo con l’argentina, espulso in semifinale.

La formazione tipo

Il 4-2-3-1 è il modulo base e più utilizzato da Mendilibar. Questa la formazione tipo degli spagnoli:

Bono; Jesus Navas, Badè, Gudelj, Acuna (Telles per la finale); Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil/Gomez; En-Nesyri.