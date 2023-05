Roma-Salernitana 2-2: Matic evita la sconfitta ai giallorossi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma pareggia per due a due in casa contro la Salernitana. Un pari figlio di una doppia rimonta giallorossa visto che gli uomini di Mou, scortati dai tifosi nel tragitto Trigoria-Olimpico, vanno sotto prima per i bei gol di Candreva e Dia. La Roma, ancora in campo con tanto turnover e stanca mentalmente e fisicamente dopo le fatiche di Europa League, sbaglia il primo tempo ma si riprende nella ripresa più con voglia e tenacia che con idee. Di uno stoico El Shaarawy (in campo non in perfette condizioni) e di Matic le reti che evitano la sconfitta. Roma che con questo pareggio, e in virtù della nuova penalizzazione alla Juve (in campo questa sera), supera i bianconeri e sale a quota 60 punti scivolando a -4 dal quarto posto.

Roma-Salernitana, la cronaca

Al 12esimo meraviglioso gol di Candreva che al volo con un tocco morbido di destro, su un gran lancio di Coulibaly, gela Rui Patricio. Al 17esimo tiro da fuori di Kastanos, para il portiere della Roma. Al 32esimo buona accelerazione di Bove che serve El Shaarawy dal limite che calcia al volo ma il pallone esce largo. Al 47esimo pareggio della Roma con El Shaarawy che spinge in rete una respinta di Ochoa su punizione di Pellegrini. Al 54esimo nuovo vantaggio campano con Dia che di tacco spinge in rete un rimpallo fra Piatek e Smalling. All'81esimo colpo di testa di Abraham, debole para Ochoa. All'83esimo il pareggio della Roma su mischia d'angolo: il destro del due a due porta la firma di Matic. Al 91esimo Abraham imbuca per Cristante che di testa però colpisce debolmente e Ochoa para.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Bove 6,5, Smalling 6, Ibanez 5,5 (dal 46’ Llorente 6); Zalewski 5,5, Camara 5 (dal 74’ Cristante 6), Tahirovic 5,5 (dal 46’ Matic 7), El Shaarawy 7; Solbakken 5 (dal 46’ Pellegrini 6,5), Wijnaldum 5 (dal 67’ Abraham 6); Belotti 4,5. All.: Mourinho 6

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Daniluc 5,5, Gyomber 6 (dal 71’ Lovato 5,5), Pirola 6 (da 78’ Ekong s.v.); Kastanos 6,5 (dal 59’ Mazzocchi 6,5), Coulibaly 6,5, Bohinen 6 (dal 71’ Vilhena 6), Bradaric 6; Dia 7,5, Candreva 7,5 (dal 78’ Botheim s.v.); Piatek 6. All.: Sousa 6,5

Marcatori: 47’ El Shaarawy (R), 83' Matic (R); 12’ Candreva (S), 54’ Dia (S)

Ammoniti: Zalewski (R); Gyomber (S), Ochoa (S), Daniluc (S), Dia (S)

Arbitro: Colombo

I top e flop giallorossi

Matic 7: Ottimo ingresso del serbo che costruisce e poi sigla il gol del 2-2.

Pellegrini 6,5: Entra ad inizio ripresa e cambia la partita. Bene in avanti ma anche in fase di non possesso e copertura.

Solbakken 5: Partita davvero insufficiente del norvegese. E non ha nemmeno la scusa di aver giocato in Europa League.

Belotti 4,5: Partita da dimenticare del Gallo così come la sua stagione fino ad oggi. Non una giocata utile, perde tutti i contrasti e palloni. Malissimo.