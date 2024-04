Udinese-Roma 1-2: Cristante decisivo nel recupero, Svilar determinante

La Roma vince per due a uno contro l'Udinese il recupero della partita valida per la 32esima giornata. I giallorossi completano la rimonta dopo l'interruzione del primo match per il malore accusato da N'Dicka. A regalare i tre punti preziosissimi a De Rossi nel mini-incontro, dopo lo scivolone col Bologna, è Cristante con una zuccata su corner battuto da Dybala. Decisivo anche Svilar autore di una splendida parata su Lucca.

Tabellino

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez (dal 91’ Kabasele), Bijol, Kristensen; Ehizibue (dal 70’ Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara (dal 70’ Zemura); Pereyra, Lucca. All.: Cannavaro

Roma (3-4-2-1): Svilar; Llorente (dal 72’ Smalling dall’88 torna Llorente), Huijsen (dal 53’ Karsdorp, dal 93’ El Shaarawy), N’Dicka (dal 72’ Mancini); Zalewski (dal 72’ Spinazzola), Paredes (dal 72’ Pellegrini), Cristante, Angelino; Baldanzi (dal 72’ Azmoun), Aouar (dal 53’ Dybala); Lukaku (dal 72’ Abraham). All.: De Rossi

Marcatori: 23’ Pereyra (U); 64’ Lukaku (R), 95’ Cristante (R)

Ammoniti: Kamara (U), Bijol (U), Payero (U); Baldanzi (R), Karsdorp (R)

Arbitro: Pairetto

Ecco le pagelle

Svilar 7: La sua parata su Lucca ad avvio del recupero dell'incontro è determinante per la vittoria finale.

Llorente 6: Qualche sbavatura in impostazione, si riprende con buone chiusure. Inizia in panchina il recupero per poi rientrare per l’infortunato Smalling. (dal 73’ Smalling 6: Bene nei duelli con Lucca. Esce per infortunio. dall’88’ Llorente).

Huijsen 4: Disastroso. Regala il vantaggio ai bianconeri con un errore molto grossolano. (dal 53’ Karsdorp 5,5: Non cambia marcia mai. Dal 93’ El Shaarawy s.v.)

N’Dicka 6: Ordinato. (dal 72’ Mancini 6: Frenetico ma senza errori).

Zalewski 5: Ancora una volta deludente. Mai un’iniziativa positiva. (dal 72’ Spinazzola 5,5: Bene quando gioca orizzontale, male quando prova a spingersi in avanti).

Paredes 6: Solita gestione in mezzo al campo. (dal 72’ Pellegrini 6: Buon approccio).

Cristante 7,5: Prima l'assist per Lukaku, poi il gol per una vittoria che sembrava impossibile. Decisivo.

Angelino 6: Meglio quando si propone in fase offensiva.

Baldanzi 6: Da lui ci si aspetta di più. Non fa male, ma non brilla. (dal 72’ Azmoun 6,5: Si batte come un leone e si crea l'occasione per segnare).

Aouar 5: Non salta l’uomo, non verticalizza, non crea pericoli. (dal 53’ Dybala 6,5: Cambia la partita con il suo ingresso e i suoi corner sono ancora una volta fondamentali).

Lukaku 7: Lui l’autore del pareggio con un terzo tempo imperioso. (dal 72’ Abraham 6: Entra con lo spirito giusto).

De Rossi 7: Nella prima partita, inizia male riproponendo la difesa a tre si riscatta nella ripresa. Nel recupero parte con una formazione ultra-offensiva e viene, con fortuna, premiato. Vittoria importantissima.