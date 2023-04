Ansia Roma: infortuni per Dybala e Llorente

Piove sul bagnato in casa Roma. La sconfitta contro l’Atalanta ha “regalato” a Mourinho altri arrivi in infermeria. Dopo Wijnaldum e Smalling, si aggiungono Dybala e Lorrente.

L’infortunio di Dybala

Paulo Dybala non è in condizione da settimane. L’argentino nonostante qualche problema fisico non ha voluto far mancare il suo apporto alla causa giallorossa ed è sceso in campo sia contro il Feyenoord (siglando un gol bellissimo e importantissimo) e poi contro l’Atalanta nel tentativo di rimontare lo svantaggio iniziale. Nel finale di partita però l’argentino è stato vittima di un brutto fallo di Palomino, autore di un’entrata dura e al limite sulla caviglia del 21 giallorosso. Da lì la Joya è rimasta in campo ma solo per far numero e le sue condizioni sono peggiorate.

L’infortunio di Llorente

Chi invece non ha concluso la sfida di Bergamo è stato Llorente. Lo spagnolo è uscito in lacrine nel finale di gara. L’ex Leeds è andato ko durante un inseguimento su Zapata, crollando proprio davanti alla panchina romanista. Per il difensore si tratta di una lesione al flessore.

I tempi di recupero

Per Diego Llorente si va verso lo stop di due settimane. Una tegola pesante nel reparto difensivo visto anche l’infortunio di Smalling. Ottimismo con cautela per Dybala. La caviglia dell’argentino non si è gonfiata e i primi controlli hanno escluse rotture. Da Trigoria si parla di trauna contusivo/distorsivo. Gli esami strumentali a cui si sottoporrà l’attaccante nelle prossime ore saranno decisive per valutare l’entità e il possibile recupero per la partita chiave per il quarto posto contro il Milan di sabato prossimo.