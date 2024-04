Roma si tinge di biancoceleste: la Lazio celebra il 50esimo anniversario del primo scudetto

Le strade della Capitale si tingono di biancoceleste. Dal Pigneto a Gregorio VII, da via del Corso a Trastevere i cittadini romani e i turisti possono osservare dei cartelloni che raffigurano i campioni d’Italia della Lazio 1974. Un’iniziativa organizzata dal club biancoceleste in occasione del 50esimo anniversario della vittoria del primo scudetto.

“Una maglia una leggenda”

“Una maglia, una leggenda” è il motivo della campagna biancoceleste per celebrare i 50 anni dallo storico primo scudetto. La scorsa settimana la Lazio ha pubblicato il video promozionale in cui sotto la telecronaca della partita Castellanos, Gila e Rovella appendono per strada i poster di Chinaglia e Garlaschelli. In questi giorni led digitali sparsi per la città in cui spiccano Chinaglia, D’Amico, Wilson e gli altri campioni d’Italia della Lazio 1973/1974. “Aurelia, Piazza Cavour, Pigneto, Gregorio VII, Via del Corso, Trastevere, Piazza della Repubblica... Sono tantissimi i billboard digitali con i miti dello Scudetto del 1974: cerca quello più vicino a te e immortala il momento!” – è il messaggio della Lazio che invita i propri tifosi a farsi i selfie con i campioni d’Italia.

📍 Aurelia, Piazza Cavour, Pigneto, Gregorio VII, Via del Corso, Trastevere, Piazza della Repubblica... Sono tantissimi i billboard digitali con i miti dello Scudetto del 1974: cerca quello più vicino a te e immortala il momento!#unamagliaunaleggenda 👕 pic.twitter.com/E3AyA1QYjD — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 22, 2024

La maglia speciale

La Lazio celebrerà l’anniversario del tricolore non solo con questi led ma Lotito sta preparando una sorpresa per i tifosi: una maglia speciale. Proprio come fatto lo scorso per celebrare i 10 anni dalla vittoria della Coppa Italia contro la Roma, il club biancoceleste sta lavorando ad un kit ad hoc per i 50 anni della vittoria dello scudetto. La maglia celebrativa sarà disponibile per Lazio-Empoli (36esima giornata di Serie A) con i ragazzi di Tudor pronti a scendere in campo omaggiando i campioni della storia laziale.