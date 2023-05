Mou chiama, i romanisti rispondono: i tifosi scortano la squadra all'Olimpico

Mourinho è il capopolo della Roma. Non c'erano dubbi, ma è arrivata un'ulteriore conferma a poche ore dal fischio d'inizio della partita contro la Salernitana con diversi tifosi che hanno scelto di scortare la squadra da Trigoria all'Olimpico.

L'appello di Mou

Dopo il pareggio contro il Leverkusen che ha lanciato la Roma in finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia, Mourinho aveva chiamato a raccolta il popolo romanista. Lo Special One aveva chiesto ai tifosi di accogliere in maniera speciale la squadra che fra i tanti infortuni e con tante emergenza ha conquistato la seconda finale europea in due anni.

I tifosi

Il messaggio è stato recepito forte e chiaro dai tifosi giallorossi. I supporters romanisti, circa 300, si sono radunati a Trigoria in attesa della partenza del pullman per scortare Mou e i suoi ragazzi per le strade della Capitale fino all'Olimpico dove alle 18:30 scenderanno in campo. Un corteo preceduto dallo striscione: " Avanti guerrieri! Oggi un'altra vittoria". Un'altra dimostrazione di amore del popolo romanista verso la Roma e il proprio allenatore.