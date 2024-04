Udinese-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il recupero in tv e in diretta streaming

Giovedì 25 aprile alle ore 20:00 al Bluenergy Stadium di Udine si giocheranno i minuti conclusivi di Udinese-Roma partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e sospesa per il malore accusato da N’Dicka. Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, il match assume un’importanza maggiore per i giallorossi in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Udinese-Roma, come riparte

Udinese-Roma riprenderà dal risultato di 1-1 firmato dai gol di Pereyra su errore di Huijsen e di Lukaku. Si giocheranno 18 minuti più recupero vista l’interruzione al minuto 72 per il problema di N’Dicka. De Rossi e Cannavaro potranno far giocare qualsiasi calciatore tesserato ad esclusion fatta per i calciatori sostituiti durante la gara ovvero Huijsen, Aouar, Kamara ed Ehizibue. Qui tutti i dettagli sul proseguimento dell’incontro.

Udinese-Roma, le ultime di formazione

La Roma ripartirà con Svilar in porta. Modifiche in difesa. Sicuro titolare Llorente squalificato per il Napoli, al suo fianco ballottaggio Smalling-Mancini, con l’italiano leggermente avanti. In difesa più Karsdorp di Celik e Spinazzola di Angelino. In mezzo al campo vista l’assenza allo Stadio Maradona per squalifica ci sarà Paredes coadiuvato da Pellegrini e Cristante. In attacco non ci sarà Lukaku infortunato. Al suo posto Azmoun in gol col Bologna e panchina per Abraham. Dybala ed El Shaarawy verso una maglia da titolare.

Cannavaro nuovo tecnico dei bianconeri all’esordio va verso la conferma della formazione scelta da Cioffi. Con Thauvin ancora infortunato ci sarà Pereyra a supporto di Lucca in attacco.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All.: Cannavaro

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Pellegrini, Cristante; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi

Udinese-Roma, dove vedere la partita

Il finale della partita Udinese-Roma sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.