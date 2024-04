La Lazio presenta la maglia speciale per i 50 anni del primo scudetto: le immagini

La Lazio svela il kit speciale che Immobile e compagni indosseranno nella 36esima giornata di campionato per celebrare i 50 anni dalla vittoria del primo scudetto del club biancoceleste. Una maglia speciale dunque in onore di una squadra leggendaria.

Roma biancoceleste

La Lazio ha riempito la Capitale con cartelloni raffiguranti in versione Figurine Panini campioni biancocelesti del ’74. Dal Centro a Testaccio, passando per l’Aurelio e Prati, il bianco e l’azzurro hanno colorato Roma. Tutto per ricordare il 12 maggio 1974 quando la Lazio di Maestrelli si laureò per la prima volta Campione d’Italia.

La maglia speciale

Lo “Special 50th Anniversary Kit” farà il suo debutto in Lazio-Empoli in programma fra l’11 e il 12 maggio (la Lega deve ancora stabilire la data degli anticipi e posticipi). Sulla maglia ci saranno delle strisce verticali composte dai nomi dei calciatori della rosa del ’74 più quello del tecnico Maestrelli. I bordi del colletto e delle maniche sono a coste retrò di colore bianco, mentre sotto il colletto comparirà una banda tricolore a ricordare la vittoria dello scudetto. Sotto lo stemma del club un banner dorato con la scritta 73-73.

Per i tifosi il kit speciale sarà accompagnato da una track jacket, una t-shirt, un cappellino, uno zainetto e una gymsac.