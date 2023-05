I biglietti per la finale di Europa League a Budapest: tutte le informazioni

Una Roma stoica e storica ha conquistato la finale di Europa League. La seconda finale consecutiva europea dei giallorossi si giocherà alla Puskas Arena di Budapest mercoledì 31 maggio e l’avversario di Pellegrini e compagni sarà il Siviglia che ha eliminato la Juventus. L’euforia per la finalissima è altissima e i tifosi romanisti sono alla caccia dei biglietti per la partita e per raggiungere la capitale ungherese.

I biglietti per la partita

Per la partita contro il Siviglia, la Uefa ha messo a disposizione della Roma 15.000 biglietti (stesso numero riservato agli spagnoli). Il club giallorosso ha aperto le modalità di acquisto dei ticket con le seguenti modalità: la prima fase (dalle ore 09:00 di venerdì 19 maggio alle 13:00 di venerdì 20 maggio) darà diritto alla prenotazione di un codice di accesso (si potrà acquistare un solo biglietto), che permetterà in un secondo momento di finalizzare l’acquisto tramite il portale di vendita gestito dalla Uefa (dalle ore 13 di sabato 20 maggio fino alle ore 13 di mercoledì 24 maggio). La coda sul sito della Roma, dopo le 9, è di oltre 20mila persone (22981) con possibilità di accedere al servizio con un’attesa superiore all’ora.

La fase di prelazione per gli abbonati classic e plus partirà dalle ore 9 alle 16 di venerdì 19 maggio. La prenotazione libera, invece, partirà alle ore 17 di venerdì 19 maggio e terminerà alle ore 13 di sabato 20 maggio fino a esaurimento dei posti. I prezzi variano dai 40 ai 150 euro.

Come arrivare a Budapest

Arrivare a Budapest non sarà semplicissimo. In aereo, il mezzo più comodo veloce, è costosissimo (già prima della semifinale) e limitato. Quasi impossibile trovare un volo diretto (circa un’ora e mezzo di viaggio) il giorno prima e il giorno stesso della gara. La soluzione più economica, 279 euro, è la partenza la sera del 30 maggio da Fiumicino per arrivare direttamente a Budapest alle 00:05. Per i più temerari partire la sera del 30 maggio direzione Rinas (Tirana) e partire dall’Albania all’alba del 31 maggio per un ulteriore scalo a Belgrado per poi arrivare alle ore 09:00 del 31 maggio a Budapest. Prezzo totale, comprensivo di un ritorno che vedrebbe far tappa a Istanbul e Londra per tornare a Roma il 2 giugno, 387 euro. Sui 100 euro per 18 ore di viaggio il costo dei pullman. Per i più stoici 1216 km e 12 ore d’auto.