Da Tirana a Budapest, dal dovere all'impresa La Roma l'hanno scorso ha vinto la Conference League da squadra più forte. Ora ha raggiunto la finale di Europa League ribaltando i pronostici

In due anni la Roma ha raggiunto due finali europee targate Uefa. Dopo aver vinto la Conference League conquistata nella notte di Tirana i giallorossi sono e in attesa di giocare il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest contro il Siviglia la finale di Europa League. Due stagioni di Roma protagonista in Europa con Mourinho in panchina, da Tirana a Budapest, due annate diverse.

La Roma l’anno scorso ha fatto il suo dovere: vincere la Conference League. La coppa dei settimini, diranno le malelingue, era un trofeo che la Roma doveva vincere per forza. Vincerla significava testare e dimostrare che la Roma può vincere, che la vittoria fa parte del suo dna. Era la squadra nettamente più forte, non c’erano dubbi. E Pellegrini e compagni hanno portato a casa il primo titolo Uefa del club capitolino. Mou era stato preso per vincere e ha vinto. Vincere la Conference League era un dovere che i giallorossi hanno rispettato, al contrario della Lazio (eliminata a marzo) che in questa stagione ha snobbato la possiblità di vincere un titolo per fare all-in sul campionato e sulla qualificazione alla prossima Champions League. Ragionamenti diversi quelli di Sarri e Mou, col portoghese che le partite le vuole giocare, specie quelle che portano ad alzare un trofeo e non solo ricordare coppe storiche, incancellabili e irripetibili.

Se vincere la Conference League era un dovere, l’Europa League no. Vincerla sarebbe una grande impresa. La Roma, unica squadra in semifinale col percorso più lungo nella competizione, non partiva con i favori del pronostico. Fra le squadre al nastro di partenza, Manchester United, e quelle arrivate dalla Champions League, Barcellona su tutte, i giallorossi erano in un limbo: provarci o abbandonare. Mou e i suoi ci hanno sempre creduto e con fortuna (che non guasta mai) e tenacia hanno raggiunto Budapest passando per spareggi, rimonte, più o meno al cardiopalma, difesa ad oltranza e col supporto di un Olimpico dodicesimo uomo a spingere al limite i calciatori in magiche notti giallorosse. Con cuore, grinta, cattiveria e organizzazione, non col gioco perché no Mou non è Guardiola, e oltre la sfiga. Perché sì, la Dea Bendata non ha solo aiutato i giallorossi ma li ha messi alla prova falcidiandola di infortuni dal top player Dybala (obiettivo recupero per la finale), al totem Smalling, ai vari Karsdorp, Llorente, Wijandlum, Kumbulla, Celik, El Shaarawy, Spinazzola (ultimo in ordine di tempo). Ma a Trigoria testa china e pedalare, e dal lavoro sodo sono sbocciati quei giovani bravi ragazzi giallorossi, capitanati dal "cane malato amorevolmente" Edoardo Bove classe 2002 dell'Appio Latino.

Prima il dovere e poi il piacere. La Roma vola a Budapest godendosi il momento, sapendo di averla sudata tanto questa finale e vincerla vorrebbe dire tanto, tantissimo: arricchire una bacheca che ci sta prendendo gusto a vedere trofei, qualificarsi alla prossima Champions League senza passare per il campionato, presentarsi con certezze in campo e in panchina per la prossima stagione e festeggiare ancora una volta insieme al suo popolo sempre fedele.