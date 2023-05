Roma-Bayer Leverkusen: le condizioni di Dybala

Giovedì 11 maggio la Roma sfiderà il Bayer Leverkusen per l’andata delle semifinali di Europa League. Nei giallorossi punta a tornare in campo dal 1’ Paulo Dybala.

L’infortunio di Dybala

Dybala convive da settimane con diversi problemi fisici. Il primo di natura muscolare se lo porta dietro da prima della rimonta romanista contro il Feyenoord, con l’attaccante sceso in campo in non perfette condizioni fisiche per dare una mano alla squadra (impresa riuscita con un suo gol). Successivamente è sceso in campo contro l’Atalanta ricevendo nei minuti finali una brutta entrata da Palomino e riportando problemi alla caviglia. Per queste ragioni Dybala ha dovuto alzare bandiera bianca per le partite contro Milan e Monza.

Le condizioni di Dybala

La condizioni della Joya sono in miglioramento. Dybala ha svolto l’allenamento col gruppo e spinge per tornare fra i titolari nella partita importantissima contro i tedeschi. Dopo il riposo forzato per due partite, il campione del mondo argentino è tornato in campo nella sconfitta giallorossa contro l’Inter. Minutaggio ridotto per lui con soltanto 19 minuti in campo.

Dybala titolare col Leverkusen?

Dybala contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico vuole esserci. Sicuramente l’argentino sarà della partita ma difficilmente lo si vedrà in campo dal primo minuto. Le sue condizioni non sono ancora ottimali e per questo rush finale di stagione la sua presenza sarà fondamentale per la Roma sia per quanto riguarda il campionato che la coppa europea. Giovedì sera per Dybala si possono aprire le porte di un minutaggio superiore rispetto all’Inter per essere pronto per la sfida di ritorno in Germania la settimana successiva.