Spezia-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 22 gennaio alle ore 18:00 la Roma sarà in scena al Picco contro lo Spezia per la 19esima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. La squadra di Mourinho arriva alla sfida contro i liguri dal quinto posto della classifica (a -3 dal quarto posto e -4 dal secondo) e dopo aver conosciuto la sua avversaria ai quarti di Coppa Italia, la Cremonese.

Spezia-Roma, le ultime di formazione

Mourinho non farà turnover in ottica Napoli nonostante i tanti diffidati: Mancini, Smalling, Cristante, Celik e Zaniolo. Proprio il caso dell’attaccante tiene banco a Trigoria. Fra il calciatore e la società c’è distanza massima per il rinnovo. Il 22 romanista non farà parte della partita, avendo chiesto di non essere convocato. In panchina Belotti e Shomurodov anche loro al centro del mercato in uscita della Roma. Non preoccupano le condizioni di Pellegrini che giocherà titolare al fianco di Dybala a supporto di Abraham che ha vestito i panni dell’assist-man contro la Fiorentina. In difesa ritorna dal 1’ Ibanez che rileva Kumbulla. Completano la difesa Smalling (ancora niente rinnovo) e Mancini davanti a Rui Patricio. A centrocampo Cristante con Bove (favorito su Matic), con Celik e Zalewski sulle fasce. Non convocato Karsdorp.

Lo Spezia saluta Kiwior che passa all’Arsenal. Gotti si affida al consueto 3-5-2 con Gyasi e Nzola in attacco e con l’ex Verde e Moutinho dalla panchina. Squalificato Nikolau, infortunato Bastoni.

Spezia-Roma, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Hristov, Caldara; Holm, Bourabia, Ampadu, Zurkowski, Reca; Gyasi, Nzola. All.: Gotti

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Spezia-Roma, dove vedere la partita

La partita Spezia-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida del Picco scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e liguri sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.