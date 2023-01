Quei giovani bravi ragazzi giallorossi Bove (2002), Zalewski (2002), Tahirovic (2003), Volpato (2003) i giovani bambini che Mourinho vuol far crescere per puntare alla Champions League

La Roma ha vinto con merito contro la Fiorentina. Sarà stata la superiorità numerica dal 24esimo, sacrosanta l’espulsione di Dodo, ma i giallorossi hanno fatto la partita (cosa più unica che rara) e non hanno rischiato nulla. A trasformare poi tutto in oro è stato Paulo Dybala (chi se non lui?) in collaborazione con Tammy Abraham che ha tolto gli abiti fuori moda del bomber per mettere, con ottimi risultati, quelli dell’assist-man.

A far bene contro la Viola sono però quei giovani bravi ragazzi giallorossi, a partire da Bove. Il “cane malato” citazione amorevole di Mourinho ha giocato la sua seconda partita da titolare con i grandi in pochi giorni facendo un’ottima impressione. Lanciato in Coppa Italia contro il Genoa al fianco di Matic, il centrocampista è stato rilanciato anche contro la Viola (anche causa problema di Zaniolo) e non ha sfigurato davanti a gente come Bonaventura e Amrabat. Bove pressa come un matto (da qui l’espressione di Mou), corre e non ha paura di mettere la gamba e prendersi il cartellino giallo quando necessario. Personalità da vendere per il classe 2002 dell’Appio Latino che sta giocando per avere un ruolo per la Roma e non nel mercato della Roma. E con un Bove così Frattesi e i 30 milioni richiesti dal Sassuolo possono attendere.

Vista la concreta possibilità di non intervenire sul mercato, Mou dovrà fare tesoro dei suoi bambini. Oltre a Bove, si è espresso ad altissimi livelli contro la Fiorentina Nicola Zalewski (2002), ormai un titolare fisso ed inamovibile dell’undici giallorosso. Dal polacco di Tivoli ci si aspetta tanto e domenica ha mostrato tanto del suo valore: corsa, tecnica, lucidità. Tahirovic (2003) e Volpato (2003) sono altri bambini che Mou vuol far crescere e che possono far aumentare la qualità della squadra. Tutti talenti di casa Trigoria per una Roma economicamente più sostenibile.

I giovani bravi ragazzi giallorossi più Dybala: questa è la formula di Mou per puntare alla qualificazione in Champions League.