Roma e Lazio avanti: il programma dei quarti di Coppa Italia

La Roma e la Lazio hanno superato gli ottavi di finale di Coppa Italia e quindi entrambe le romane sono giunte ai quarti della coppa nazionale. Stabiliti già gli accoppiamenti e le date del prossimo turno della coppa nazionale.

Roma, finale possibile

La Roma ha eliminato il Genoa e affronterà nei quarti di finale di Coppa Italia la Cremonese, ultima in classifica in Serie A. La neopromossa ha infatti a sorpresa eliminato il Napoli (capolista del campionato) grazie al gol del bambino di Mourinho ed ex giallorosso Felix Afena-Gyan. I giallorossi evitato Spalletti, giocheranno la sfida all’Olimpico (che va già verso il tutto esaurito con tanti tifosi ancora a caccia dei biglietti) il prossimo mercoledì 1 gennaio alle ore 21:00 (data da confermare). In caso di passaggio del turno, Pellegrini e compagni in semifinale (andata e ritorno) dovranno affrontare la vincente di Fiorentina-Torino, squadre alla portata dei giallorossi. Ostacoli non impossibili da superare per Mourinho a caccia della sua seconda Coppa Italia.

Lazio, percorso tosto

Percorso più difficile per la Lazio. I biancocelesti hanno eliminato il Bologna agli ottavi grazie ad un gol di Felipe Anderson in una partita dominata dalla squadra di Sarri in cui non ha rischiato nulla. Ai quarti la Lazio affronterà la Juventus a Torino giovedì 2 gennaio. In caso di passaggio del turno in semifinale per gli uomini di Sarri altra sfida difficile con una nerazzurra l’Inter dell’ex Inzaghi o l’Atalanta. Una parte di tabellone complicata per i biancocelesti che però puntano alla loro ottava coppa nazionale.

Derby solo in finale

Visto il tabellone un ipotetico derby potrà giocarsi soltanto in finale il prossimo mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico. Non sarebbe la prima volta di Roma e Lazio in finale. Il precedente risale infatti allo storico del 26 maggio 2013 quando i biancocelesti trionfarono grazie alla rete di Lulic. Una data storica dell'eterna sfida fra romanisti e laziali.