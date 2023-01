La Cremonese fa Felix Roma: Napoli ko. Ora la Coppa Italia diventa un obiettivo concreto

La Roma ha scoperto quale squadrà sfiderà per i quarti di finale di Coppa Italia. A sorpresa i giallorossi troveranno sul proprio cammino la Cremonese che ha eliminato il Napoli grazie all'ex giallorosso Felix Afena-Gyan. Ed il tabellone diventa interessante per la Roma alla caccia della stella d'argento.

Felix bambino di Mou

Felix Afena-Gyan è uno dei bambini di Mou, lanciati da quando il tecnico portoghese siede sulla panchina giallorossa. L'attaccante ghanese classe 2003 ha debuttato nel calcio che conta con la Roma a Cagliari il 27/10/2021 e poi ha sempre più trovato spazio nelle rotazioni di Mou collezionando a fine stagione 22 presenze e 2 gol, la doppietta che è valsa tre punti alla Roma a Marassi contro il Genoa. Ad inizio di questa stagione Felix è stato ceduto alla Cremonese (per quasi 9 milioni di euro bonus compresi) per far spazio ad Andrea Belotti. Anche se ormai non più giallorosso a Trigoria ringraziano l'attaccante che con un gol nei 90' e l'ultimo rigore realizzato ha eliminato il Napoli.

Roma-Cremonese

Cambia tutto per la Coppa Italia della Roma. I giallorossi mercoledì 1 febbraio alle ore 21:00 (orario da confermare) affronteranno la Cremonese del neo allenatore Ballardini per i quarti di finale. La Roma evita così la trasferta al Maradona di Napoli, e giocherà la sua partita all'Olimpico. Davanti al proprio pubblico Pellegrini e compagni cercheranno la qualificazione per la semifinale dove ci sarà una fra Fiorentina e Torino (che ha eliminato il Milan). La Roma si trova in una parte di tabellone senza big e l'obiettivo finale diventa concreto.

I biglietti

La Roma non ha perso tempo. Subito dopo la fine di Napoli-Cremonese, il club giallorosso sui social e sul proprio sito ha aperto alla vendita dei biglietti per il quarto di Coppa Italia. La prima parte (dal temrine della sfida del Maradona alle 11:59 di giovedì 19) sarà destinata esclusivamente agli abbonati che avranno a disposizione diritto di prelazione e prezzi dedicati. Successivamente dalle ore 12:00 di giovedì 19 gennaio alle 11:59 di venerdì 20 gennaio ci sarà la fase 2 dedicata esclusivamente agli Abbonati Coppe. La vendita libera partirà dalle 12 di venerdì 20 gennaio. Non è una novità ma anche per il quarto di finale di Coppa Italia si prevede il tutto esaurito dell'Olimpico giallorosso.